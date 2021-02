Serie B, LIVE di ChievoVerona-Monza: Balotelli di testa la sblocca. Stava per uscire Primo tempo di marca veronese, ripresa con la gara più aperta e il Monza che capitalizza al meglio con il copo di testa del numero 45, che stava per lasciare il campo. I veneti reclamano per un rigore non dato nel primo tempo e una rete annullata

22’st- Spallata di Donati a Canotto sulla linea dell’area. Il 18 veronese si lascia cadere, ma per l’arbitro non è neanche fallo



20’st- Eccola la sostituzione: Gytkjaer in campo al posto proprio di Balotelli. Fuori anche Scozzarella, dentro Barberis



19’pt- Balotelli continuamente toccato duro dai marcatori veneti. Costretto a giocare spalle alla porta, riceve spesso pressioni da dietro e finisce a terra



17’st- Incredibile davvero la dinamica che ha portato al gol, con Balotelli destinato a lasciare il campo e Gytkjaer con Diaw già vicini al quarto uomo per fare il loro ingresso. Al gol di Balotelli, Gytkjaer è tornato a scaldarsi e in campo ci è andato il solo Diaw



16’st- Subito Chievo con la girata in area di Rigione, che Di Gregorio smanaccia. Poco fa dentro Diaw per D’Alessandro



15’pt- GOL DEL MONZA! Balotelli di testa sul palo lontano la schiaccia e la mette dentro su cross di Donati. Balotelli stava per uscire proprio in quel momento, Gytkjaer si era già tolto la pettorina



13’st- L’intervallo, se non altro, ha portato a un diverso rapporto di forze tra Chievo e Monza. Ora non sono più i padroni di casa a recitare il monologo ed è anzi la formazione ospite a cercare con più insistenza la via per la porta avversaria





La fase di riscadamento

10’st- Il Chievo si rifà vedere con De Luca che va via di forza a Pirola ma poi incespica sul più bello



8’st- Buona occasione ora per il Monza, con Balotelli che di testa appoggia per Mota. Palla alta per il portoghese e la girata non si abbassa



5’st- Ci prova D’Alessandro dalla destra, Mota al volo da centro area, ma palla strozzata e sul fondo. Nel frattempo Garritano non ce la fa, dentro Canotto



3’st- Corner Monza, ma il Chievo sbroglia



2’st- Rigione duro su Balotelli a metà. Poco dopo anche D’Alessandro su Garritano, che resta a terra



1’st- Si ricomincia. Stessi 22 in campo, nel riscaldamento Diaw e Gytkjaer sembravano aver accelerato



45’pt- Tocca a Frattesi pulire l’area con un calcio in avanti, preda però del centrocampo di casa. Finisce qui, senza recupero, un brutto rimo tempo per il Monza. Poche occasioni anche per il Chievo, in realtà, che però recrimina per un calcio di rigore non concesso e una rete annullata.



44’pt- Obi al tiro, deviazione in corner, il terzo per il Chievo. D’Alessandro chiude dall'altra parte e di nuovo tiro dalla bandierina. Poi il Monza libera



42’pt- Il piede educato di Ciciretti è quello che scompagina gli equilibri nella metà campo monzese. Là davanti, duello fisico tra De Luca e Pirola, con anche Carlos in difficoltà quando si tratta di ingaggiare il corpo



40’pt- Sin qui particolarmente in ombra Mota Carvalho, ed è una notizia. Ma anche D’Alessandro, sulla fascia opposta. Costretti alla fase di ripiego, sono spesso tagliati fuori dal gioco e sacrificati in una posizione troppo bassa. Punizione tesa dalla trequarti di Ciciretti, stacco di testa di Obi proprio sulla palla che Di Gregorio ha appena agguantato.



38’pt- Un Monza timido e senza mordente in questo primo tempo che si avvia alla conclusione. Iniziativa costantemente al Chievo e ospiti che lasciando l’iniziativa all’avversario finiscono per snaturarsi



35’pt- Iniziativa dell’ex Margiotta, dribbling in mezzo, palla poi a Ciciretti che tenta un sinistro a giro di prima. Tentativo fuori misura



33’pt- Ma è ancora Garritano ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Di Gregorio. Accelerazione in area, rimpallo e palla in corner. Sul calcio da bandierina stacca De Luca, ma palla alta



32’pt- Ora il Monza sembra aver smorzato l’inerzia clivense e la partita è più aperta. Ancora troppi errori in fase di impostazione



28’pt Cartellino giallo a Donati, dopo che il Monza aveva spostato in avanti il proprio baricentro e si era trovato a impostare con Bellusci oltre la metà.



27’pt- Doppio passaggio sbagliato di Pirola, che innesca il contropiede del Chievo prima e - a palla recuperata - offre di nuovo palla ai padroni di casa. La pressione degli attaccanti veneti sui centrali difensivi monzesi sta dando i suoi effetti



25’pt- Continua la pressione molto alta del Chievo, che porta uomini in attacco ai difensori centrali ospiti. Buon gioco di gambe di Ciciretti, che serve in mezzo Margiotta. Controllo lungo e Di Gregorio rimedia



23’pt- Brutto fallo di Obi su Barillà, che resta a terra molto dolorante e con le mani sul volto



22’pt- Il Chievo si chiude bene nel suo 4-4-2 quando si tratta di difendere e sfrutta bene l’ampiezza del campo in fase di ripartenza. Il Monza cerca sin qui le vie centrali. E Balotelli è sempre costretto a giocare spalle alla porta. Ora cerca di capirsi a distanza con capitan Bellusci che gli sta dando delle indicazioni



19’pt- Mota costretto ad abbassarsi molto per ricevere palla. Ora anche il portoghese sbaglia il cambio campo, facendosi intercettare la fiondata da sinistra a destra.



16’pt- Brocchi incita Balotelli a cambiare passo. Sin qui il 45 biancorosso ha giocato di sponda ed è stato abbastanza statico, sbagliando la misura di un paio di appoggi



12’pt- Gol annullato al Chievo: Ciciretti crossa, Margiotta si abbassa di testa e insacca. Ma la sua posizione di partenza è stata giudicata irregolare. Proteste dei pochi spettatori in tribuna e della panchina veneta. Aglietti predica calma ai suoi. Si alzano urla all’indirizzo del Monza: “Siete come la Juve”



11’pt. Scozzarella strattona De Luca, punizione Chievo a metà. Monza che non è ancora riuscito a prendere bene le misure della gara e che stranamente lascia possesso palla al Chievo



9’pt- Dopo l’azione precedente e la mancata concessione del penalty, il Chievo continua a macinare gioco in questa fase. Monza disposto più compatto a metà e spesso schierato con un 4-5-1 che lascia a Balotelli il gioco di sponda



6’pt- Monza molto compatto dietro alla linea della palla mentre il Chievo imposta. Solo Balotelli resta alto. Ora i veneti protestano per tocco di mano di Pirola che devia in angolo il cross di Mogos



4’pt- Posizioni molto larghe per Ciciretti a destra e Garritano a sinistra. Primo angolo Monza, su deviazione al cross di Mota. Rimpallo alto e Balotelli allarga le braccia: Obi giù, punizione Chievo.



2’pt- Come già nelle precedenti uscite, il pressing alto è portato spesso per primo da Barillà, che si alza dalla linea di centrocampo per sopravanzare i tre davanti. Retropassaggio sbagliato di Balotelli, palla al Chievo e ora sono i veneti a impostare



1’pt- Partiti. Palla al Chievo, il Monza difende in maglia biancorossa



Le squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo. Grande abbraccio tra Brocchi e Aglietti, che hanno giocato insieme nel Verona di Prandelli. Balotelli entra per ultimo in campo e saluta Obi.



Oggi grande palcoscenico per Lorenzo Pirola, 19 anni oggi, che trova una maglia da titolare dopo tanta panchina e l’ultima apparizione dall’inizio a Ferrara in Coppa Italia, contro la Spal.



GUARDA L’ARRIVO DEL MONZA ALLO STADIO

https://fb.watch/3MS-NSJfFV/



Prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di silenzio per l’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi, scomparso oggi a 71 anni.



GUARDA LE IMMAGINI DAL BENTEGODI

https://www.instagram.com/p/CLhEzlqKJNX/?utm_source=ig_web_copy_link



Pomeriggio mite quello di Verona, con il Monza pronto a scendere in campo contro il Chievo al Bentegodi, uno degli stadi più suggestivi d’Italia.



Le formazioni.

Chievo Verona: Semper, Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali, Palmiero, Obi, Ciciretti, Garrtano, Margiotta, De Luca. A disposizione: Seculin, Zuelli, Fabbro, Di Gaudio, Vaisanen, Giaccherini, Canotto, Pavlev, Djordjevic, Viviani, Bertagnoli, Gigliotti. All: Aglietti

Monza: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto, Scozzarella, Barillà, Frattesi, Balotelli, Mota Carvalho, D’Alessandro. A disposizione: Lamanna, Anastasio, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Bettella, Scaglia, Armellino, Ricci, Colpani, Sampirisi, Diaw. All: Brocchi



Un appuntamento che arriva all’indomani della prima visita di Silvio Berlusconi a Monzello per caricare la squadra. Nello spogliatoio, i giocatori hanno ricevuto da Berlusconi i complimenti per quanto fatto finora in campionato e i consigli per la sfida odierna del Bentegodi. Presenti anche il direttore sportivo Filippo Antonelli e il direttore operativo Daniela Gozzi.

Il patron ha parlato di soluzioni tattici e di gestione palla, di tirare in porta, della necessità di non infierire in caso di vantaggio con doppio gol di scarto e di adottare un atteggiamento leale nei confronti dell’avversario, soprattutto quando su di lui si entra con un fallo duro. Regole comportamentali, tattiche, ma anche operative. “Abbiamo attuato molti lavori e funzionale alle nostre squadre”, ha spiegato Berlusconi. “Manca soltanto una cosa molto importante: il verde. Abbiamo deciso di recintare Monzello di cedri deodara che crescendo renderanno i campi da gioco isolati”.

Nel pomeriggio di giovedì, lo stesso patron biancorosso aveva partecipato alla conferenza stampa nel cuore dello U-Power Stadium per il lancio dei nuovi spot televisivi dello sponsor WithU sulle reti Mediaset. Un’occasione per parlare di politica, dell’imminente derby di Milano, ma soprattutto del suo Monza: “Abbiamo uno stadio da serie A è questo è un motivo in più che ci obbliga ad andarci”, aveva esordito Berlusconi. “Dobbiamo essere bravi a cambiare metodo di gioco”, ha poi spiegato riferendosi alle difese schierate che spesso il Monza si trova a dover scardinare. “Contro il Pisa, Balotelli ha ricevuto poche palle. Mario deve inserirsi bene nel gruppo, ma noi dobbiamo riuscire anche a cambiare modalità di gioco. Poi, certo, i rigori non dobbiamo sbagliarli”, aveva punto – pur col sorriso - Prince Boateng, seduto lì accanto ad ascoltarlo e autore del penalty sbagliato nell’ultima partita contro il Pisa.

Proprio Boateng, che ha accusato un’elongazione, è il grande assente della partita di oggi. Brocchi non ha convocato per scelta tecnica Maric, mentre Paletta prosegue nella sua assenza forzata che lo vede comunque sulla strada di un’imminente rientro post infortunio.

La sfida odierna, 24esima giornata di B, sarà diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata, che ha già arbitrato lo scorso 30 dicembre Monza-Salernitana al Brianteo. Quel giorno, la gara finì 3-0. Accanto a lui, Tarcisio Villa di Rimini e Thomas Ruggieri di Pescara. Quarto uomo Livio Marinelli di Tivoli.

