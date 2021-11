Serie B, LIVE di Ascoli-Monza alle 14: biancorossi per la seconda vittoria di fila Dar seguito a un successo è un’impresa mai riuscita, durante il corso della stagione: Stroppa avverte, «sarà una partita difficile». Nei sette precedenti nelle Marche, mai una vittoria brianzola

Lo scorso aprile, l’1-0 al triplice fischio allontanò in maniera pesante il Monza dal proprio sogno di promozione diretta. Era la fase cruciale della stagione e il Monza affrontava per la 14esima volta in B i bianconeri marchigiani. Al ritorno ad Ascoli, oggi i biancorossi si presentano con un nuovo allenatore e con un precedente di 4 successi, negli scontri sin qui avuti in categoria. Un campo, quello ascolano, sin qui tabù per il Monza nei 7 precedenti. Ma che fa a pugni con la tendenza delle ultime settimane, che hanno visto i padroni di casa perdere 3 delle ultime 5 partite davanti al pubblico amico. Sono addirittura cinque i turni in cui l’Ascoli incassa almeno un gol sul proprio campo e il Monza - imbattuto da 6 turni - è alla ricerca del primo doppio successo stagionale, dopo la vittoria nel derby con il Como dello scorso fine settimana. Da invertire, stando anche alle parole di Stroppa nella presentazione del match, c’è proprio l’andamento lontano dalla Brianza. Che sin qui ha portato a cinque pareggi e due sconfitte. “Tornare con punti da Ascoli sarebbe un ottimo risultato, perché in casa sono molto forti e si meritano la classifica che hanno”, sono state le parole del tecnico. Che arriva ad Ascoli ancora con assenze pesanti: oltre alle croniche mancanze per infortuni importanti, non sono della trasferta Carlos Augusto, Pirola e Sampirisi.

A dirigere l’incontro sarà Di Martino di Teramo, con gli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Nicolò Cipriani di Empli. Di Martino è stato il fischietto di Cittadella-Monza dello scorso 14 agosto, gara di Coppa Italia che ha visto i padovani eliminare il Monza. Altri 5 i precedenti, con tra gli altri anche Frosinone-Monza, Pordenone-Monza ed Empoli-Monza dello scorso anno.

