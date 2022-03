Serie B, LIVE di Alessandria-Monza: Stroppa lancia Mancuso con Valoti Senza Mota Carvalho, biancorossi in campo dal primo minuto con D’Alessandro e Ciurria. Nel posticipo, possibilità di portarsi a -1 dalla prima posizione e dalla promozione diretta in serie A

1’pt- Partiti. Alessandria in possesso palla



È finito intanto 2-2 l’altro big match di giornata, Brescia-Benevento, con i giallorossi che hanno concluso in inferiorità numerica. Con un successo questa sera, il Monza si porterebbe a un punto dal primo posto e dalla promozione diretta in A.



Bordate di fischi per l’ingresso in campo del Monza, in un Moccagatta con molti spettatori in tribuna



Pochi secondi al fischio d’inizio e arriva la notizia del pareggio in extremis del Lecce, che sino al pieno recupero perdeva a Cosenza 2-1.



Monza in campo ad Alessandria alle 20.30 per accorciare ulteriormente sulla vetta di classifica.



Le formazioni

Alessandria: Pisseri, Milanese, Di Gennaro, Prestia, Mustacchio, Casarini, Ma, Mattiello, Marconi, Fabbrini, Palombi. A disposizione: Cerofolini, Ariaudo, Barillà, Benedetti, Chiarello, Corazza, Crisanto, Ghiozzi, Gori, Mantovani, Parodi, Pellegrini. All: Longo

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Paletta, Carlos Augusto, D’Alessandro, Machin, Barberis, Ciurria, Molina, Mancuso, Valoti. A disposizione: Lamanna, Pedro Pereira, Antov, Brescianini, Caldirola, Colpani, Donati, Gytkjaer, Mazzitelli, Ramirez, Siatounis, Vignato. All: Stroppa

Arbitro: Camplone di Pescara

