Serie B, il Monza annuncia Boateng: il colpo è ufficiale - VIDEO Dopo le visite mediche, il Monza ha comunicato ufficialmente di aver preso Kevin-Prince Boateng a titolo definitivo dalla Fiorentina.

Inizia l’avventura in biancorosso di Kevin-Prince Boateng. Dopo le visite mediche, il Monza ha comunicato ufficialmente di aver acquisito il giocatore a titolo definitivo dalla Fiorentina. Boateng, classe ’87, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021, “con opzione di rinnovo per il secondo anno, al verificarsi di determinate condizioni” si legge nella nota della società. Che poi, a quanto si è appreso, sarebbe la promozione in serie A. L’annuncio nel secondo anniversario dell’acquisto del club da parte del Gruppo Fininvest con Silvio Berlusconi proprietario, Paolo Berlusconi presidente e Adriano Galliani amministratore delegato (e alla vigilia del compleanno del patron).

Boateng, già in tribuna nel match d’esordio in serie B contro la Spal, verrà presentato mercoledì; l’esordio in campo potrebbe essere contro l’Empoli.

LEGGI Calcio, il Monza prende anche Boateng: contratto di un anno e rinnovo automatico in caso di A

Prince of Monza �� WELCOME @princeboateng ����⚪️ #MonzainB #laBèinBrianza #chicicrede #acmonza #BOA7ENG Pubblicato da AC Monza su Lunedì 28 settembre 2020

Si tratta dell’undicesimo acquisto dell’estate biancorossa e arriva in Brianza dopo le esperienze, tra le altre, con Milan, Borussia Dortmund, Tottenham e Barcellona. In rossonero ha vinto scudetto e supercoppa italiana dal 2010 al 2013 e poi è tornato nel 2016 nel periodo di Cristian Brocchi in panchina. I due ora si sono ritrovati, con Galliani e Berlusconi, in biancorosso.

VIDEO/1: L’arrivo di Boateng alle visite mediche

VIDEO/2: Come Galliani ha convinto Kevin Prince Boateng

calcio serie B Monza Spal 0-0 Kevin Prince Boateng allo stadio per Monza-Spal

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA