Live Monza-Pisa: 0-2, secondo tempo. Marcolin: «Biancorossi favoriti per la A» Due gol toscani nei primi 13 minuti e brutto primo tempo per i biancorossi. Davanti Diaw-Boateng-Mota, Barillà subito ammonito e poi sostituito. L’ex mister: «Grande qualità e uomini pronti per i momenti decisivi»

16’st- Intanto ha ripreso a scendere un nevischio ghiacciato, con il vento che disturba ulteriormente le manovre di gioco. Ma ad accusarne il colpo sembra essere innanzitutto il Monza, ancora imballato. Ci prova Mota dalla sinistra, con un tiro cross respinto sul fondo da gori. Angolo



14’st- Fallo di frustrazione di Boateng, che poco prima aveva perso palla. Emblema di una serata difficile per tutto il Monza



13’st- Monza statico, con e palle alte sempre prese dal Pisa. Bocciatura su tutta la linea in questa prima ora di gioco. Occasione per Balotelli in area, che da due passi perde l’appoggio e si lascia cadere, senza reclamare



10’st- Lisi veloce per Marconi, che impatta bene di testa e gira sul primo palo, a Di Gregorio battuto. Pala fuori. Intanto staffetta Diaw-Balotelli.



7’st- Ammonito Birindelli per aver messo a terra Diaw



5’st- Traversone dalla sinistra, Boateng di testa e Gori che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi de corner, girata di Frattesi che termina a lato



4’st- Lisi aggira Bellusci, entra in area e calcia alto. Rovesciamento di fronte e fallo di sfondamento fischiato a Diaw



3’st- Tre in movimento sulla panchina del Monza. Tra questi anche Mario Balotelli



1’st- Subito rischio contropiede per il Monza. Mota in dribbling non trova compagni, perde palla e Mazzitelli riparte. Poi la difesa chiude



45’pt+1- Finisce qui. Monza praticamente non sceso in campo. Meritato il doppio vantaggio ospite, con i toscani che avrebbero avuto le occasioni giusti per arrotondare il risultato. Biancorossi pericolosi con Frattesi, ma poco altro.



45’pt- Un minuto di recupero. Intanto il Pisa calcia il suo primo corner: Mazzitelli devia, palla a Palombi che da due passi centra Di Gregorio. Grande occasione anche nel finale di primo tempo



43’pt- Tante imprecisioni negli appoggi e scarso dinamismo senza palla. Il Monza fatica e si affida ai singoli per cercare di cambiare l’inerzia della gara. Ma il Pisa in questa fase sembra in controllo



40’pt- Ultimi cinque minuti del primo tempo e Monza costretto a rincorrere il doppio svantaggio. Già un cambio per Brocchi, quello di Barillà, che proprio come contro il Chievo era stato ammonito e poi espulso da Abisso, arbitro di questa sera. Con il Chievo il Monza subì la prima sconfitta in questa B



38’pt- Batti e ribatti in area pisana e Mota prima e Boateng poi non trovano il varco per calciare a rete



35’pt- Frattesi rientra sul destro, calcia di sinistro e Gori respinge: Boateng sulla ribattuta calcia a rete ma ancora Gori a dirgli di no. Gioco fermo però per fuorigioco



32’pt- Si vede anche il Monza: tacco di Boateng, Frattesi in area a botta sicura sul primo palo ma Gori ribatte. Intanto esce Barillà, ammonito in avvio, entra Colpani



31’st- Ennesima ammonizione provocata da Mota: stavolta sguscia via a Quaini, giallo anche per lui. Poco prima ancora brividi in chiusura difensiva per il Monza



30’t- Invertite le marcature dei due centrali difensivi del Monza, con Bellusci ora spostato più sulla destra.



26’pt- Dribbling di Mota in fascia, Mazzitelli lo stende e si vede sventolare in faccia il cartellino



24’st- Tocca a Mazzitelli, traversone dalla fascia destra, Quaini al volo ma palla alta. Prime voci di contestazione e sprone dalla tribuna all’indirizzo di un Monza sin qui irriconoscibile



23’pt- Dalla sinistra, questa volta, sulla destra- Cross alto, Palombi ruba il tempo della marcatura a Sampirisi ma non trova l’impatto di testa



21’pt- Solo occasioni Pisa. Marconi riceve uno scarico poco fuori l’area e calcia anticipando il tempo. Pala che spiove poco sopra la traversa, nuovo pericolo per il Monza



19’pt- Il Pisa passa sempre da lì. Cross da destra, Bettella scivola e la palla arriva al limite, senza che la ribattuta in porta impensierisca il Monza. Biancorossi ancora sotto shock per lo 0-2 subitaneo dei pisani. Altra mischia in area, Boateng spazza in fallo laterale



16’pt- Scozzarella anticipato da Gucher e il Pisa riparte. Nella foga di recuperare il pallone, Barillà interviene in ritardo e rischia la seconda ammonizione



15’pt- Di nuovo Sampirisi a guadagnare il fondo: cross sul dischetto e Frattesi salta troppo presto per dare velocità alla palla



13’pt- RADDOPPIO PISA. Contropiede Monza con Diaw innescato da Bellusci. Rovesciamento di fronte e Palombi in contropiede, ancora sulla destra infila di Gregorio



10’pt- Tocca a Siega arrivare al tiro. Monzaz che sin qui non è ancora sceso in campo



9’pt- Ancora Pisa pericoloso, con Bellusci rimasto alto e la ripartenza ospite che mette tre nerazzurri in superiorità numerica davanti a Di Gregorio. Ancora Palombi in girata e Di Gregorio blocca in due tempi



7’pt- GOL DEL PISA. Palla filtrante a metà, difesa del Monza sorpresa e Palombi sorprende Di Gregorio in uscita



5’pt- Cerca di sfondare Sampirisi, sfortunato nel rimpallo Il numero 31 ha preso il posto di Carlos, in tribuna per affaticamento

3’pt- Buona partenza degli ospiti, con Mazzitelli a tagliare il campo e cambiare gioco. Sin qui iniziativa dei toscani. Giallo per Barillà per fallo a centrocampo



2’pt- Punizione alla trequarti per il Pisa. Gucher in mezzo, Donati libera



1’pt- Partiti. Monza con la Pieri alle spalle

In tribuna come spesso gli accade, in qualità di telecronista Dazn, Dario Marcolin guarda il Monza con gli occhi da ex. Ma anche con grande ammirazione: «Una squadra costruita per andare in A, che ha voglia di andarci. Brocchi ha messo a centro del progetto il gioco, è una squadra che imposta dal basso e costruisce tante palle gol. In A ci vai con questo approccio, a prescindere dagli uomini. Il 4-3-3 del Monza, senza il trequartista come avveniva nelle prime partite, è una scelta per sfruttare meglio le corsie esterne ed evitare la pressione. Dipende dai giocatori che hai e dai punti di forza. Anche per questo per la promozione dico Empoli e Monza. Anzi, forse Monza e Empoli. I toscani giocano bene e sono in un ottimo momento. Ma a differenza del Monza non ha forse giocatori abituati a vivere i momenti decisivi».



GUARDA IL VIDEO

https://fb.watch/3CAx7bCLKV/



Le formazioni.

Monza: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Bettella, Sampirisi, Scozzarella, Frattesi, Barillà, Diaw, Boateng, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Anastasio, Armellino, Barberis, Balotelli, Colpani, D’Alessandro, D’Errico, Gytkjaer, Pirola, Ricci, Scaglia. All: Brocchi

Pisa: Gori, Birindelli, Varnier, Caracciolo, Mazzitelli, Quaini, Gucher, Lisi, Siega, Marconi, Palombi. A disposizione: Perilli, Loria, Beghetto, Belli, Benedetti, De Vitis, Marsura, Mastinu, Meroni, Pisano, Soddimo, Vido. All: D’Angelo



GUARDA IL VIDEO

https://www.instagram.com/tv/CLNCbsBq_Ra/?utm_source=ig_web_copy_link

Unico non convocato Maric, con il gruppo che però solo nella rifinitura odierna ha dato risposte definitive all’allenatore, soprattutto rispetto ai tre o quattro acciaccati che sono comunque stati aggregati al ritiro.

A dirigere l’incontro sarà Rosario Abisso di Palermo, che in stagione ha già diretto Monza-Chievo lo scorso ottobre, quando il Monza incassò la sua prima sconfitta stagionale. Da quel momento, 5 vittorie e 3 pareggi, con imbattibilità interna più lunga dal giugno 2000. Due, invece, i precedenti più datati in Lega Pro di Abisso con il Monza, nelle sfide a Foligno e Salernitana.

Il calcolo delle probabilità assegna una più alta percentuale di possibilità al segno x nelle sfide tra Monza e Pisa in B. Dei 23 incontri precedenti, 13 patte e 5 vittorie a testa. Anche nell’infrasettimanale dell’andata si chiuse sull’1-1. Ma il Monza, nei confronti diretti in serie cadetta, si presenta al fischio d’inizio di questa sera forte della sua imbattibilità interna contro i nerazzurri.

Come spesso avviene in questo campionato, alla vigilia del match il Monza mette sul piatto la propria imperforabilità. Nessuno ha subito meno gol dei biancorossi nelle gara interne, 6. Ma al tempo stesso, Empoli a parte, nessuno ha fatto più gol in trasferta del Pisa (17). “Affrontiamo una squadra forte”, ha confermato Cristian Brocchi. “Che ha qualità sia nei singoli che nel gioco di squadra”.

Un gioco che nelle ultime tre uscite è costantemente mutato sia negli interpreti che nei moduli, con un 4-3-2-1 evoluto poi un in 4-4-2 e in un 4-3-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA