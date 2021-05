Serie B: il Cittadella è l’avversario del Monza nella semifinale playoff

Sarà Monza-Cittadella la semifinale della Serie B per continuare nella rincorsa all’ultima promozione in Serie A (insieme a Empoli e Salernitana). Monza in campo lunedì 17 maggio in trasferta e giovedì 20 maggio all’U-Power Stadium.