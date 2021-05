Serie B, Galliani a Monzello per i saluti di fine stagione: «All’anno prossimo per riprovare a centrare la Serie A» Il giorno dopo l’eliminazione dai playoff di Serie B, nonostante la vittoria per 2-0 sul Cittadella, l’ad del Monza Adriano Galliani ha fatto visita alla squadra per i saluti di fine stagione. E ha dato appuntamento all’anno prossimo.

Arrivederci all’anno prossimo. Il giorno dopo la vittoria per 2-0 sul Cittadella che però non è stata sufficiente a promuovere il Monza alla finale per giocarsi un posto in serie A, l’amministratore delegato Adriano Galliani ha fatto visita a Monzello per salutare la squadra e tenere un di fine stagione a giocatori e staff tecnico, prima dei saluti per l’inizio delle vacanze.

“L’appuntamento a Monzello è per l’inizio della nuova stagione, per riprovare a centrare l’obiettivo con la stessa carica e lo stesso entusiasmo”, sottolinea una nota della società.

