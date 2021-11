Serie B, Monza-Cosenza LIVE alle 20.30: contro Zaffaroni, tante assenze per Stroppa Oltre ai cronici assenti, tante defezioni in difesa: Paletta, infortunatosi nel riscaldamento di Ascoli, ancora out. Dietro assenti anche Pirola, Sampirisi e Carlos Augusto. Squalificato Mazzitelli. Ma il tecnico biancorosso chiede la scossa in attacco

L’ultima volta è stato lo scorso 7 maggio e a sorridere, al triplice fischio, era stato il Monza con un epilogo chiaro: 0-3. Ma sono in totale 22 gli incroci tra biancorossi e calabresi in serie B, con 7 affermazioni brianzole e 9 pareggi. Stroppa deve confermare il buon momento dei suoi, in verità figlio più delle prestazioni casalinghe (con 5 vittorie e un pareggio) che del rendimento lontano da casa. Monza che oggi, al cospetto del grande ex Zaffaroni (capitano sul campo e allenatore della promozione in C), riceve il Cosenza con una striscia di imbattibilità lunga 7 gare.

Di fronte ci sarà un avversario che, una volta passato in vantaggio, in questa stagione non lascia per strada punti preziosi: solo una volta al triplice fischio si è poi verificato un pareggio, dopo una situazione di vantaggio, per il resto sono state solo vittorie. Un curriculum che solo Benevento e Cittadella posso vantare, in tutto il campionato. Situazione offensiva da calibrare invece per il Monza, che h effettuato solo 38 tiri nello specchio durante il campionato, meglio solo del Pordenone.

Sempre lunga la lista degli assenti per Stroppa: indisponibili da tempo Lamanna, Favilli, Barillà, Scozzarella, Pirola, Sampirisi e Carlos Augusto, a cui si aggiungono Paletta e lo squalificato Mazzitelli.

Ad arbitrare l’incontro odierno sarà Daniele Minelli di Varese, che contro il Monza vanta solo un precedente, in Monza-Lumezzane del 2012 in Lega Pro. Con lui in campo Domenico Fontemurato di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno.

