Serie B, Cosenza-Monza LIVE alle 15.30: Stroppa punta all’imprevedibilità sotto porta Nessuno come i biancorossi con giocatori oltre i cinque centri stagionali: sarà proprio la varietà di armi a disposizione il punto di partenza per il tecnico brianzolo, anche per puntare sempre più in alto e tenere a distanza Pisa e Brescia, che scenderanno in campo dopo Valoti e compagni

Dopo il Monza, toccherà al Pisa. E nel posticipo del lunedì, al Brescia. La quindicesima di ritorno e quintultima giornata di B si avvia all’ultimo chilometro prima del traguardo e il treno delle pretendenti a promozione diretta e playoff prosegue ruota a ruota. I biancorossi di Stroppa alle 15.30 scendono in campo al San Vito-Marulla al cospetto di Fabio Maresca, fischietto di Napoli chiamato a dirigere l’incontro con Del Giovane di Albano Laziale e Massara di Reggio Calabria. Monza-Pisa di febbraio e Parma-Monza dello scorso ottobre sono i due più recenti incroci tra il direttore di gara campano e i brianzoli, che in passato già altre cinque volte avevano calcato il medesimo terreno di gioco con lui.Il Monza di oggi si presenta a Cosenza forte di un’ampia gamma di scelta tra coloro che sono in grado di offendere, visto che nessun altro team vanta altrettanti giocatori con almeno cinque gol all’attivo. La cinquina biancorossa racconta invece di Valoti, Mota, Gytkjaer, Colpani e Ciurria in grado di trovare e rinnovare la propria sintonia con la rete, me nelle precedenti 11 trasferte a Cosenza, nella categoria cadetta sono riusciti a ottenere soltanto 3 successi. L’ultima volta, lo scorso maggio, finì 0-3 con le reti di Balotelli, D’Errico e Diaw. Il Cosenza di oggi si presenta in campo con un solo successo nelle ultime 10 casalinghe, ottenuto a febbraio contro l’Alessandria. E si trova di fronte un avversario che tra le prime della classifica ha ottenuto il 73% dei propri punti proprio con chi galleggia nella seconda metà del tabellone di classifica. Permane però una certa imprecisione sotto porta dei monzesi, in fondo alla graduatoria e davanti solo al Pordenone quando si tratta di conclusioni nello specchio, con un valore pari solo al 39%. Tutti numeri che il Cosenza cercherà di portare dalla propria parte, anche per invertire il magro bottino delle ultime 6 uscite stagionali, in cui è riuscito a collezionare solamente 2 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA