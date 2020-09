Serie B, Boateng si presenta a Monza: «A disposizione della squadra e del mister» VIDEO L’intervista - FOTO FOTO - In attesa del croato Antonio Marin e di un tredicesimo giocatore in trattativa, Galliani e il Monza hanno presentato Kevin Prince Boateng.

Gli sketch, qualche battuta e un bel video emozionale che presenta il nuovo Principe di Monza hanno fatto da contorno all’arrivo in città di Kevin Prince Boateng, nuovo trequartista biancorosso. Proprio in questo ruolo ha deciso di utilizzarlo Cristian Brocchi, ma lui dice: «Se mi dicesse di fare il terzino lo farei, magari male ma sono uno che farebbe di tutto per aiutare la squadra».

Squadra che Boateng ha già visto in partita e conosciuto in allenamento: «È un bel gruppo, umile e ambizioso. Ho visto qualità che mi sono piaciute e mi vedo molto bene nel sistema del mister».

Calcio Ac Monza serie B presentazione Kevin Prince Boateng - foto Ac Monza

La conferenza di presentazione all’U-Power Stadium di Monza è anche l’occasione per annunciare il colpo successivo sul mercato, l’attaccante croato Antonio Marin, impegnato proprio mercoledì nelle visite mediche e pronto ad essere ufficializzato giovedì.

E poi potrebbe essercene anche un tredicesimo, visto che lo stesso Adriano Galliani ha confermato di aver presentato un’offerta alla mattina e di essere in attesa della risposta. Questione di ore, per un ulteriore arrivo; dovrebbe essere uno straniero comunitario.

Il Monza tornerà in campo sabato con l’Empoli, Boateng ci sarà? Risponde lui: «Non sono ancora al cento per cento, certamente vorrei giocare. Non so se da titolare o se uscendo dalla panchina, lo valuteremo a fine settimana dopo gli allenamenti. Sicuramente sono a disposizione del mister».

