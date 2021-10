Seregno: le Castagne della solidarietà con Gsa e Alpini Castagne della solidarietà fino a martedì 2 novembre, all’esterno del cimitero principale di Seregno, è stata predisposta dal Gruppo Solidarietà Africa (Gsa) con il Gruppo Alpini Seregno e con il Gruppo I Camosci.

Fino a martedì 2 novembre, all’esterno del cimitero principale di Seregno, è stata predisposta dal Gruppo Solidarietà Africa (Gsa) con il Gruppo Alpini Seregno e con il Gruppo I Camosci la tradizionale iniziativa “Le castagne della solidarietà” finalizzata alla raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale di Tanguietà.

Il Gruppo Solidarietà Africa è un’Associazione di utilità sociale senza scopo di guadagno che si propone di realizzare progetti di promozione sanitaria in Africa. I suoi componenti sono operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici di laboratorio e radiologia, ma anche tanti esperti in vari settori e amici che sostengono le attività in base alle loro conoscenze e capacità.

Come partecipare e sostenere le attività del Gsa? Spiegano i volontari dell’Associazione: “Il modo più bello per collaborare con il GSA è condividere gli ideali di giustizia e solidarietà che sono alla base del lavoro di tutti i soci e gli amici. Soprattutto è importante partecipare alle iniziative che il GSA propone durante l’anno, in modo particolare per le scuole”

