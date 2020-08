Seregno, colpo doppio in entrata: arrivano Carlos Franca e Tentoni Il 40enne brasiliano Carlos Clay Franca ex Potenza potrebbe essere utilizzato come punta di rincalzo per dosarne le energie, l’ex imolese Tommaso Tentoni, centrocampista rafforzerà il centrocampo. Entrambi vengono dalla serie C

Ancora due colpacci in entrata da leccarsi i baffi per il Seregno. Nel giorno in cui la squadra si è radunata allo stadio Ferruccio, per riprendere la preparazione in coda alla lunghissima pausa agonistica prodotta dal Coronavirus, la società azzurra ha annunciato, tramite la propria pagina di Facebook, l’ingaggio di Carlos Clay Franca, 40 anni compiuti il giorno di Capodanno, brasiliano ormai trapiantato da tempo in Italia, che ha preferito declinare l’offerta di un rinnovo biennale del contratto, propostagli dal Potenza, dove nell’ultimo triennio ha militato prima in serie D e poi in serie C, per tornare in Lombardia, terra già conosciuta all’epoca della parentesi nel Lecco.

Seregno - Carlos Franca

(Foto by Paolo Colzani)

Per il superbomber nativo di Jaguariuna, che è soprannominato O’Rei, appellativo che richiama alla mente degli appassionati un certo Pelè, e che oltre una decina di anni fa ha superato anche un tumore alla colonna vertebrale, parla un curriculum che, nel Belpaese, è articolato nelle esperienze con Caperanese, Chiavari, Rapallobogliasco, Legnago Salus, Lavagnese, ancora Rapallobogliasco, Cuneo, Lecco, Triestina ed appunto Potenza, compagine di cui era capitano, con un totale di 333 presenze e 221 gol. «Rispettiamo la scelta di Carlos -ha commentato Salvatore Caiata, presidente del Potenza-, una scelta personale e di famiglia. Fino all’ultimo gli ho offerto un biennale, ma la sua strada porta altrove e noi non smetteremo mai di amarlo».

Franca, che nello scacchiere di mister Arnaldo Franzini potrebbe addirittura essere utilizzato come punta di rincalzo, per dosarne le energie, vista l’età non più giovanissima, è approdato a Seregno qualche giorno dopo Tommaso Tentoni, originario di Ancora, classe 1997, centrocampista che ha lasciato invece l’Imolese, altra formazione di serie C. La novità ha completato un reparto molto competitivo, che tra gli elementi più esperti annoverava già i riconfermati Stefano Bonaiti e Francesco Gazo e l’altro neo ingaggiato Gladestony Da Silva, ex Robur Siena. Intanto, in attesa dei risultati dei test seriologici svoltisi lunedì, l’organico si allenerà a piccoli gruppetti allo stadio Ferruccio ancora per alcuni giorni, prima del definitivo trasferimento al centro sportivo Città di Meda di via Icmesa a Meda, dove in seguito proseguirà la preparazione.

