Sci di fondo, il finale della stagione illuminato dalla Calissoni: oro ai Mondiali Master in Canada poi primo posto a Folgaria L’atleta dei Camosci di Seregno torna da Calgary con tre medaglie ma non si ferma e si fa valere anche agli Italiani. Gare anche per i campionati Ragazzi, ecco i risultati

La stagione delle gare sugli sci si sta avviando alla conclusione per i campionati italiani master e amatori. Innanzitutto la bella e singolare vicenda di Laura Colnaghi Calissoni: l’atleta del Gs “I Camosci” Seregno dopo aver gareggiato nei Mondiali master a Canmore, cittadina dell’Alberta, in Canada, a 81 chilometri a ovest di Calgary Stazione sciistica che ha ospitato gare dei XV Giochi olimpici invernali del 1988 ed aver vinto tre medaglie (un oro in gara sui 30 Km, un argento sui 5 Km e un bronzo sui 15 Km) è salita su un aereo ed é tornata in Italia per gareggiare a Folgaria Passo Coe nei Campionati Italiani master nei quali ha vinto un titolo individuale nella cat.F4 e ha conquistato il secondo posto nella staffetta (3x5 km) con Agnese Frigerio e Sara Colombo. Ai campionati erano presenti altri fondisti de i Camosci . Laura Garagnani ha vinto il bronzo individuale nella Cat.F03; la staffetta maschile (3x 7,5 Km) ha vinto l’argento con Davide Maffeis, Fabio Pelucchi, Giuseppe Frigerio.

A Passo Cole erano presenti alcuni fondisti della Polisp.Team Brianza di LISSONE : la staffetta maschile ha vinto il bronzo con Luca Forzatti, Furio Agradi, Andrea Arosio

Lucia Broggini

Ai Campionati Italiani Ragazzi ,a Cogne, invece, Lucia Broggini di Vedano al Lambro (tessera Gs. I Camosci Seregno) all’esordio in una gara nazionale dove era stata ammessa in base ai risultati conquistati nella stagione, nella prova individuale si è classificata al 55mo posto e al 24mo posto nella staffetta (in gara con i colori della Lombardia).

Polisportiva Team Brianza Lissone: Mariani- Biella - A.Forzatti - S.Forzatti

Gara a Riale - Nella gimkana, hanno gareggiato quattro giovani della Polisp.Team Brianza di Lissone: nella categoria Under 12 ha vinto Arianna Forzatti, terzo posto di Sofia Forzatti e decimo di Giorgia Biella. Nella categoria Under 14 sesto posto di Carlo Mariani

