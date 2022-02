I fondisti del Team Brianza in Valbondione (Foto by Franco Cantù)

Sci di fondo: i risultati de I Camosci Seregno e Team Brianza Lissone Gli atleti hanno gareggiato a Riale e in Valbondione. A Riale nella gara in tecnica classica, con partenza mass start, gli atleti del Gs.I Camosci hanno conquistato due podi di categoria.

Nonostante i condizionamenti e le restrizioni sui percorsi i fondisti tesserati al Gs.I Camosci Seregno e al Team Brianza di Lissone hanno gareggiato a Riale e in Valbondione. A Riale nella gara in tecnica classica, con partenza mass start, gli atleti del Gs.I Camosci hanno conquistato due podi di categoria, un quarto posto nella classifica maschile assoluta ed un quarto posto tra le Società.

Sul podio, al secondo posto, Lucia Broggini della categoria ragazze (classe 2009) preceduta solamente da Lisa Giannoni (Sc.Valle Antigorio); podio anche per Sara Colombo, terza nella categoria giovani/senior. Nella classifica assoluta maschile vittoria per Gabriele Matli (Sc. Valle Antogorio). Ai piedi del podio si è posizionato Davide Maffeis che sta ritrovando la forma, dopo un inizio di stagione un po’ sotto tono. Bene anche Fabio Pelucchi, sesto assoluto. A Valbondione si è svolto il trofeo Tonoli, gara in tecnica libera con partenza individuale, valida anche come prova Campionato Provinciale di Bergamo. Il trofeo doveva svolgersi a Spiazzi di Gromo, ma la mancanza di neve ha costretto gli organizzatori a dirottare su Valbondione, un anello di 2,40 km con salite e discese di solo ghiaccio puro, che ha messo a dura prova soprattutto i fondisti giovani. Ciononostante i giovani del Gs.I Camosci hanno ottenuto un podio di categoria e importanti piazzamenti. Sul podio, al secondo posto, Emma Broggini nella categoria baby (classe 2012) preceduta da Elisa Bonacorsi (Sc.Gromo). Questi i risultati più importanti degli altri fondisti seregnesi: Matilde Corti e Marta Borghi, quarta e quinta nelle allieve; Davide Maffeis e Fabio Pelucchi quarto e sesto nei giovani/senior.

A Valbondione nella una gara Regionale con al via ben 220 atleti in rappresentanza dei migliori Sci Club Bergamaschi erano presenti otto fondisti del Team Brianza di Lissone. La neve molto dura e ghiacciata ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Una gara è stata anche momentaneamente interrotta per soccorrere un ragazzo. “Anche in questa trasferta abbiamo ottenuto importanti risultati – commenta Carlo Salvioni, presidente della società – soprattutto nella categoria giovanili e, a conferma dell’eccellente lavoro svolto in questa stagione, nella categoria senior”. Nella Under 12, con un lotto di partecipanti notevole, Sofia Forzatti ha mancato il terzo gradino del podio per un solo secondo, chiudendo la sua prova con un eccellete quinto posto, seguita all’ottavo dalla sorella Arianna che ha compromesso la sua prova per via di una caduta. Nella cat. U14 Carlo Mariani, pur essendo al primo anno di categoria ha confermato di aver raggiunto un buon rendimento e il 16mo posto ottenuto “è la partenza per poter lavorare meglio e con più determinazione “ commenta ancora Carlo Salvioni.

In campo femminile Valeria Pagani nona assoluta ha vinto il bronzo nella categoria Senior.

Per quanto riguarda i maschi impegnati sui 10 km ancora una bella prova di Furio Agradi che dopo il quinto posto nei Campionati Italiani Senior nella 10 km in TC disputata a Passo Coe Folgaria, ha ottenuto un eccellente ottavo posto assoluto, il quarto nei Senior, confermando di essere un punto di riferimento e un esempio per i giovani atleti brianzoli che si avvicinano allo sci di fondo. Questi i piazzamenti di altri fondisti lissonesi: 15mo Marco Forzatti, 17mo Andrea Arosio, 18mo Giorgio Bianchini.

