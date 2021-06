Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

WEB. ROLLER partenza per Riccione campionati italiani (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Roller Macherio, già soddisfazioni agli Italiani: titolo juniores per Francesca Pettinari e Senior per Lorenzo Guslandi Sono 16 gli atleti della società macheriese convocati per i Campionati tricolore di Riccione di Inline Freestyle “Italian Roller Games” in programma da martedì 8 a domenica 13 giugno. E l’esordio è già stato con il botto.

Fioccano le prime, grandi soddisfazioni per la Roller Macherio ai Campionati Italiani di Inline Freestyle “Italian Roller Games” in programma da martedì 8 a domenica 13 giugno. L’evento, che vede coinvolti tantissimi atleti di tutte le società di Italia, già nella gara di esordio di martedì 8, ha regalato due titoli italiani, nella categoria Juniores Femminile con Francesca Pettinari e in quella Senior Maschili con Lorenzo Guslandi (con anche un terzo posto di Valerio Degli Agostini e un quarto di Riccardo Rizzoli).

Sempre nella categoria Juniores Femminile medaglia di bronzo per Ilaria Guslandi, sesto posto per Martina Didoni ed ottavo posto per Elisa Rivolta: il Roller Macherio piazza quindi 4 atlete tra le prime 10 d’Italia. Da segnalare, inoltre, il sesto posto di Mattia Costantino negli Allievi e fra le Ragazze, il quarto posto di Chiara Meroni, il decimo posto di Ginevra Nobili (capitano), il 14esimo piazzamento di Sofia Panarotto, entrambe alla prima esperienza negli Italiani e il 19esimo di Elisa Salvagnin. Un esordio col botto agli Italiani che promettono di regalare altre incredibili performances sportive colorate di rossoblu.

Sono 16 gli atleti della società macheriese convocati agli Italiani: Ginevra Nobili (capitano), Lisa Castoldi, Elisa Salvagnin, Samuele Confalonieri, Chiara Meroni, Sofia Panarotto, Riccardo Rizzoli, Elisa Rivolta, Valerio Degli Agostini, Francesca Pettinari, Martina Didoni, Lorenzo Guslandi, Mattia Costantino, Ilaria Guslandi, Viola Lamberti e Francesco Pavanello. Lunedì 7 giugno, dalla Brianza è partito, carico di entusiasmo, il pullman dei campioni alla volta di Riccione.

