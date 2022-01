Riparte il campionato brianzolo di corsa campestre: prima prova a Oggiono il 29, la seconda ad Agrate a febbraio Ammessi atleti solo dagli juniores. “Siamo spiacenti di escludere per quest’anno le categorie degli Esordienti maschile e femminile, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e ma siamo certi che tutti gli sportivi comprenderanno il nostro sforzo per cercare di far ripartire il Campionato, anche se in forma ridotta” spiegano gli organizzatori

Riparte il Campionato Brianzolo: il Comitato Organizzatore della popolare rassegna ha comunicato che dopo il rinvio della gara prevista nel Campo gara di via Gandhi a Cantù, la prima prova si terrà nel Centro Sportivo comunale di Oggiono sabato 29 gennaio alla quale saranno ammessi solo atleti a partire categoria Juniores.

“Siamo spiacenti di escludere per quest’anno le categorie degli Esordienti maschile e femminile, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e ma siamo certi che tutti gli sportivi comprenderanno il nostro sforzo per cercare di far ripartire il Campionato, anche se in forma ridotta. – spiegano gli organizzatori - Le premiazioni di tappa avverranno al termine di ogni gara, per agevolare il deflusso dal campo gara degli atleti che hanno già gareggiato. Per questo la partenza della gara delle 15.30 (categorie femminili e Juniores) è stata anticipata alle ore 15.15. Invariato l’orario per la prima gara (14.30 per gli atleti Master 50) mentre il via all’ultima gara verrà anticipato alle ore 16.00 (settore maschile con queste categorie Senior-Master 35- M.40 -M.45)”.

Saranno quindi tre le gare in programma. Per il pubblico (è consigliato di limitare la presenza) sarà necessario esibire il green pass rafforzato e l’utilizzo di mascherine FFP2.

La seconda prova del Brianzolo è in programma sabato 12 febbraio ad Agrate Brianza.

