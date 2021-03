Adriano Galliani e ZvoneBoban si godono il match in tribuna (Foto by Diego Marturano)

Ricovero in ospedale per Adriano Galliani, positivo al coronavirus: “A scopo precauzionale” Ricovero in ospedale per l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani risultato positivo la coronavirus due settimane fa.

Due settimane fa la notizia della positività al coronavirus, oggi il ricovero in ospedale per l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. La società fa sapere che il senatore (eletto nel 2018), 76 anni, è stato ricoverato “a scopo precauzionale”, dunque non per un aggravamento delle condizioni. Si trova al San Raffaele, dove era stato ricoverato anche Silvio Berlusconi, starebbe “migliorando, è monitorato costantemente”. “Speriamo che ne esca presto”, è l’auspicio del gruppo bianorcosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA