Promozione in C rinviata per il Seregno: Brusaporto battuto, ma il Crema sbaglia un rigore e lascia la vittoria al Fanfulla

Ancora una settimana di attesa. L’incredibile altalena di emozioni regalata dalla terz’ultima giornata del girone B del campionato di serie D ha costretto il Seregno a rinviare al prossimo turno, quando domenica 6 giugno, alle 16, sarà di scena a Casatenovo contro la Casatese, l’appuntamento con la promozione in serie C.

Agli azzurri basterà un pareggio, avendo sei punti di vantaggio sul Fanfulla, quando al termine mancano solo 180’. La squadra allenata da França ha fatto in pieno il suo dovere in casa contro il Brusaporto, imponendosi 2-1 in coda ad un match gradevole. Dopo una traversa centrata al 14’ da Tentoni, messo in movimento da Alessandro, il ghiaccio lo ha rotto al 23’ il giovanissimo Lazzaroni, classe 2002, prodotto del vivaio, che è svettato più alto di tutti su un corner di Tentoni e di testa ha infilato Asnaghi. Nel finale di tempo, i brianzoli sono poi andati ancora a segno con Tentoni, bravo nel piazzare la sfera nell’angolo dopo una combinazione con Alessandro, ma la marcatura è stata annullata dall’arbitro Silvestri di Roma 1, su segnalazione dell’assistente Giangregorio di Padova, per un fuorigioco considerato attivo di Ricciardo. Nella ripresa, i padroni di casa hanno raddoppiato al quarto d’ora con Alessandro, freddo nel trovare l’angolo da posizione defilata. Per il bomber romano, si è trattato della ventiduesima prodezza personale stagionale, su un totale di quarantotto gol insaccati dai suoi: la percentuale è sbalorditiva.

Qui Tomas e compagni hanno staccato troppo presto la spina, distratti probabilmente dal tam tam di notizie rimbalzate dalla tribuna, ed hanno permesso agli ospiti di riaprire la contesa a 3’ dallo scadere con Iori, uno dei tre ex seregnesi impiegati da Carobbio, che ha freddato Lupu con una punizione potente.

I tifosi che erano in attesa fuori dallo stadio

(Foto by Paolo Colzani)

Praticamente in contemporanea, il Fanfulla nel derby di Crema è stato graziato da Bardelloni, che ha calciato sulla traversa il rigore che avrebbe fissato il risultato della gara sul 4-4 e consentito al Seregno di allungare a più otto sui lodigiani, chiudendo in anticipo i conti. Di positivo nell’ambiente azzurro, al di là del successo ormai ad un passo, c’è che sia il sindaco di Seregno Alberto Rossi che il presidente Davide Erba, nell’intervallo, hanno confermato come l’accordo tra Comune e società per l’adeguamento dello stadio Ferruccio agli standard della serie C sia cosa praticamente fatta. L’esborso previsto, circa 400mila euro, sarà suddiviso a metà tra le parti, con il Seregno che poi potrà gestire l’impianto per un decennio. Ma prima c’è una pratica da archiviare domenica 6 giugno a Casatenovo…

Seregno-Brusaporto 2-1

Marcatori: 23’ pt Lazzaroni (S), 15’ st Alessandro (S), 42’ Iori (B).

