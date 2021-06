Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Playoff di serie D: il NibionnOggiono vince la semifinale giocata al Ferruccio, Casatese ko in rimonta Nella semifinale di playoff del girone B della serie D, il NibionnOggiono ha superato la Casatese in rimonta. Sabato finale a Lodi contro il Fanfulla.

Lo Stadio “Ferruccio” di Seregno ha ospitato il derby lecchese fra NibionnOggiono e Casatese, semifinale del Girone B di serie D nel quale si è imposto il Seregno, promosso in serie C.

La partita si è conclusa con la vittoria del Nibionnooggiono che nel combattuto finale è riuscito a prevalere grazie a una stoccata di capitan Premoli, nonostante al termine della prima frazione di gioco, fosse in svantaggio di due reti messe a segno da Baldan e Isella.

La squadra di mister Giuseppe Commisso, però, non si è mai arresa e a pochi minuti dal fischio finale con Premoli ha completata la spettacolare rimonta. Il NibionnoOggiono sabato affronterà a Lodi il Fanfulla nella finale play off.

NibionnOggiono 3-2 Casatese (0-2)

Marcatori: Baldan (C) al 6′ pt, Isella (C) rig. al 26′ pt, Fognini (N) al 5′ st, Antonini Lui (N) al 20′ st, Premoli (N) al 41′ st.

NibionnOggiono: Guarino, Premoli, Tocci, Fumagalli, Boni, Antonini Lui, Donadio, Romano, Tremolada, Barzotti, Fognini. A disposizione: Ceesay, Bernardi, Ballabio, Calmi, Arrigoni, Redaelli, Losa, Villa, Lillo. All: Commisso Giuseppe.

Casatese: Ferrara, Sordillo, Frigerio, Pérez Moreno, Perego, Bello, Sassella, Baldan, D’Amuri, Isella, Pennati. A disposizione: Pirola, Morganti, Frigerio, Sala, Mandelli, Morlandi, Pontiggia, Gaeta, Crea. All: Tricarico Danilo.

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Potenza

