Pechino 2022: Sovico tifa per Tommy Sala alle olimpiadi, sveglia puntata per lo slalom speciale Slalom maschile, lo sciatore classe 1995 sarà in gara mercoledì 16 febbraio. Come ha fatto sapere alla stampa internazionale ha superato un po’ di mal di schiena accusato nei giorni scorsi ed è pronto ad affrontare la sfida.

Sovico attende con trepidazione l’appuntamento dello slalom maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e tifa per Tommaso Sala. Lo sciatore, classe 1995, è infatti in gara mercoledì 16 febbraio. L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance concrete, anzitutto con la collaudata coppia Vinatzer-Razzoli, ma anche da Tommaso Sala, tra i nazionali più promettenti, ci si aspetta una prestazione all’altezza delle sue capacità.

I preparativi procedono al meglio, come ha fatto sapere lo stesso sciatore alla stampa internazionale che ha superato un po’ di mal di schiena accusato nei giorni scorsi. È ormai conto alla rovescia. Per gli appassionati, in particolare per i sovicesi che supportano il giovane brianzolo, serve puntare la sveglia: prima manche alle 3.15, la seconda dalle 6.45.

Tommaso Sala al cancelletto di partenza con il numero 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA