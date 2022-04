Pallavolo: Vero Volley Monza in rimonta su Milano nella prima sfida dei playoff per il 5° posto Parte bene la seconda fase della stagione del Vero Volley Monza impegnato nei Playoff 5° posto della SuperLega. I monzesi hanno battuto 3-1 in rimonta, all’Allianz Cloud di Milano, i padroni di casa dell’Allianz Milano. Il 23 aprile in Brianza arriva Verona.

Parte bene la seconda fase della stagione del Vero Volley Monza impegnato nei Play-Off 5° posto della SuperLega Credem Banca 21-22. I monzesi hanno battuto 3-1 in rimonta, all’Allianz Cloud di Milano, i padroni di casa dell’Allianz Milano: 25-13, 23-25, 23-25, 18-25 i parziali che raccontano di un match ripreso e conquistato alla distanza.

Monza è arrivata al palazzo per il secondo set: Grozer è salito d’intensità al servizio e in attacco, caricandosi sulle spalle i suoi compagni, mentre i turni in battuta di Davyskiba (3 ace come Grozer e fine match), Dzavoronok e Orduna hanno funzionato e Milano è andata in difficoltà. Anche grazie alla continuità a muro di Beretta e Galassi.

Pallavolo Vero Volley playoff 5° posto - foto Consorzio Vero Volley

Monza conquista i primi tre punti nella competizione, sabato 23 aprile, alle 18 all’Arena di Monza, arriva Verona per la seconda delle cinque sfide in programma nel girone.

“Non abbiamo iniziato la gara come volevamo, ma poi abbiamo cercato di non pensare agli errori commessi nel primo set - ha commentato lo schiacciatore Vlad Davyskiba - Dal secondo in poi abbiamo rischiato di più in battuta, imponendo il nostro ritmo e prendendogli le misure. Tutti abbiamo iniziato a pensare che avremmo potuto vincere, abbiamo lottato su ogni palla e questo ci ha permesso di capovolgere la sfida. Ora ci attende la sfida contro Verona, match da giocare al massimo visto che l’ultima sfida contro di loro l’abbiamo persa. Sarà una gara molto interessante: vediamo sabato come andrà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA