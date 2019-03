Pallavolo: Vero Volley Monza in finale di Challenge Cup, 3-0 a Lisbona Il Vero Volley ha vinto a Lisbona con un preciso 3-0, ha ribaltalto il risultato dell’andata e a ha conquistato la finale di Challenge Cup, la prima nella storia del Consorzio.

Ribaltare il risultato dell’andata per volare in finale di Challenge Cup: il Vero Volley ha vinto a Lisbona con un preciso 3-0, cancellando la sconfitta al tie-break di sette giorni fa in Brianza. Capitan Beretta e compagni hanno chiuso la missione in 1 ora e 26 minuti con parziali di 25-20, 23 e 17. Per la prima finale europea nella storia del Consorzio.

Monza ha vinto con il muro, 14 alla fine (5 di Yosifov, 3 e 3 per Dzavoronk e Beretta), la difesa e il servizio (due ace per Plotnytskyi). Incontrerà la vincente tra Belgorod e Poitiers (russi in vantaggio dopo l’andata).

“Tenere il nostro livello di gioco, sempre, per tutta la gara, è stata la chiave di questa importante vittoria - ha commentato il veterano Simone Buti - questo ci ha consentito di raggiungere una storica finale per il Vero Volley. Siamo pronti a dare il massimo per giocarci questa grande sfida”.

A Monza mercoledì sera, alle 20.30, in campo la semifinale di ritorno tra Saugella Monza e Le Cannet.

