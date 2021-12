Pallavolo: Vero Volley-Modena rimandata per covid, Monza resta negli spogliatoi e torna in Brianza La sfida di Superlega maschile in programma a Santo Stefano tra Vero Volley Monza e Leo Shoes PerkinElmer Modena, al Pala Panini, è stata rinviata a causa di più di tre positività riscontrate nella squadra di casa.

Negli spogliatoi finché non hanno avuto la notizia ufficiale che non sarebbero scesi in campo, quindi il ritorno a casa già domenica sera. La sfida di Superlega maschile in programma a Santo Stefano tra Vero Volley Monza e Leo Shoes PerkinElmer Modena, al Pala Panini, è stata rinviata a causa di più di tre positività riscontrate nella squadra di casa. La decisione è stata comunicata dalla Lega Volley maschile.

Era la prima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 21-22. In campo femminile era già stata rinviata tutta l’ultima giornata di ritorno in programma il 26 dicembre.

