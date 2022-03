Pallavolo: Vero Volley in campo per la finale di Cev, gara d’andata col Tours Mercoledì 16 marzo il Vero Volley di Massimo Eccheli scende in campo all’Arena di viale Stucchi per la partita di andata dell’ultimo atto della Cev Cup 2022 contro i francesi di Tours.

È l’ora della finale per il Vero Volley Monza. Mercoledì 16 marzo la squadra di Massimo Eccheli scende in campo all’Arena di viale Stucchi per la partita di andata dell’ultimo atto della Cev Cup 2022 contro i francesi di Tours. È la prima sfida tra le due squadre, fischio d’inizio alle 20. Ritorno il 23 marzo in Francia .

LEGGI Pallavolo: Vero Volley Monza sconfitta, l’andata dei quarti di Champions League va a Conegliano - VIDEO

I monzesi sono alla loro seconda finale europea, dopo quella persa nel 2019. Sono stati promossi alla partita per la coppa dalla squalifica dei russi dello Zenit Kazan, per decisione della federazione in relazione all’attacco russo in Ucraina.

Tours, vincitrice nella sua storia di 8 Scudetti, 10 coppe di Francia, 4 Supercoppe francesi, 1 Champions League, ha già vinto anche la CEV Cup, nel 2017, battendo in finale l’italiana Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA