Pallavolo, la Saugella Monza senza errori vince la finale d’andata di Cev Cup 2021 La Saugella Monza ha regolato il Galatasaray con il punteggio di 3-0 e parziali poco in discussione nella finale di andata di Cev Cup. Gara di ritorno in programma il 23 marzo in Turchia, a Istanbul. Le parole di Edina Begic.

Il primo passo è stato fatto: la Saugella Monza ha regolato il Galatasaray con il punteggio di 3-0 e parziali poco in discussione nella finale di andata di Cev Cup. Poco più di un’ora di gioco per iniziare a pensare alla gara di ritorno in programma il 23 marzo in Turchia, a Istanbul.

La Saugella di Marco Gaspari ha sprecato davvero poco, è stata brava a imporre da subito il ritmo e a mettere alle corde le avversarie che, pur ben organizzate, prive dell’opposto titolare Rykhliuk hanno retto fino al 23-23 del primo set. Poi, con esperienza e decisione, Monza ha conquistato il set e anche la partita salendo in cattedra con Orro in regia, Meijners, Van Hecke, Heyrman e Begic all’attacco.

Il match di ritorno si gioca il 23 marzo a Istanbul: alle monzesi basterà vincere due set per portarsi in Italia la seconda coppa continentale in ordine di importanza. E la seconda della storia dopo la Challenge Cup 2019.

Pallavolo Vero Volley Saugella finale di Cev - foto Ufficio Stampa

“Abbiamo giocato davvero bene stasera. Abbiamo spinto con la battuta, con il muro-difesa e sono davvero contenta di questo. Mi dispiace per loro perchè alcuni casi di Covid non gli hanno permesso di essere al completo. Mi auguro che nella finale di ritorno potremo replicare questa bella performance, continuando a fare bene dai nove metri e a muro. Non abbiamo vinto nulla per adesso: dobbiamo preparare il ritorno fra una settimana in Turchia, ripartendo dalle cose che hanno funzionato stasera e puntare a fare nostra questa coppa”, ha commentato Edina Begic.

Saugella Monza - Galatasaray HDI Istanbul 3-0

Parziali: 25-23, 25-15, 25-16

Saugella Monza: Heyrman 14, Van Hecke 17, Orro 1, Begic 6, Danesi 11, Meijners 12, Parrocchiale (L), Squarcini, Orthmann 3. Non entrate: Carraro, Negretti (L), Obossa, Davyskiba. All. Gaspari.

Galatasaray HDI Istanbul: Aydin 8, Eroglu 5, Akin 2, Keskek Sezen 5, Onal 1, Kosheleva 18, Karadayi (L), Ericek 1, Karaagac 1, Salih, Hacimustafaoglu 1. Non entrate: Yesilirmak. All. Guneyligil.

Arbitri: Grellier Cedric, Till Mirco

NOTE. Durata set: 26’, 23’, 21’; Tot: 70’. Saugella Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 9, muri 17, errori 12, attacco 58%; Galatasaray Istanbul: battute vincenti 5, battute sbagliate 5, muri 2, errori 11, attacco 41%; Impianto: Arena di Monza; Spettatori: gara a porte chiuse

Pallavolo Vero Volley Saugella finale di Cev - foto Ufficio Stampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA