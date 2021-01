Pallavolo: la Saugella conquista la semifinale di Coppa Cev nella “bio bubble” dell’Arena di Monza È semifinale di Coppa Cev 2021 per la Saugella Monza che nella “Bio Bubble” all’Arena di Monza ha battuto il Bekescsaba (3-0) e le serbe dello Zok Ub con un 3-1 in rimonta. E sabato arriva Conegliano per la serie A.

È semifinale di Coppa Cev 2021 per la Saugella Monza. Nella “Bio Bubble” organizzata dal Consorzio Vero Volley all’Arena di Monza, in sicurezza rispetto all’emergenza coronavirus, le ragazze di Gaspari hanno ottenuto due vittorie: dopo il Bekescsaba (3-0), anche contro le serbe dello Zok Ub con un 3-1 in rimonta. È stato il quattordicesimo successo consecutivo tra Serie A1 e coppa europea.

Monza, ancora senza Orro (per lei ancora in atto il risentimento muscolare alla gamba destra che verrà valutato nella giornata di lunedì), ha reagito nel secondo parziale trascinata da Van Hecke, Orthmann e Begic e i muri di Danesi ed Heyrman per aggiudicarsi i restanti parziali e la vittoria finale.

Volley Saugella Monza Cev

In semifinale c’è un altro ostacolo serbo: la Tent Obrenovac (andata in Italia il 23 febbraio e ritorno in Serbia il 2 marzo), mentre sabato in Brianza arriva la capolista Conegliano per il turno di serie A (ore 20.45).

“La stanchezza si è fatta sentire - ha commentato Anna Danesi - Stiamo giocando ogni tre giorni e la gara di stasera non era facile. Abbiamo forse sottovalutato l’avversario nel primo set, ma poi siamo tornate ad esprimere il nostro gioco. Giocare con un pallone diverso rispetto alla Serie A1 non è mai facile. Ci siamo dovute adattare un po’ sul muro-difesa, essendo abituate a un gioco e ad altezze diverse, ma poi abbiamo preso le misure staccando il pass per la semifinale. Ora si torna in campo in campionato: giocare contro Conegliano è sempre tosta ma noi siamo ancora imbattute in stagione in casa. Puntiamo a metterle in difficoltà: vincerà la migliore”.

Saugella Monza - ZOK UB 3-1

Parziali: 18-25, 25-19, 25-14, 25-18

Saugella Monza: Carraro, Heyrman 13, Van Hecke 25, Danesi 8, Orthmann 18, Meijners 4, Parrocchiale (L), Squarcini, Negretti, Obossa, Davyskiba, Begic 8. Non entrate: Casarotti, Orro (L). All. Gaspari.

ZOK UB: Bozic 3, Gligoric 6, Vulin 18, Trivunovic 11, Kecman 10, Medic 6, Durdevic (L), Stojkovic 1, Lukic, Mitrovic. Non entrate: Dordevic (L), Pavlovic, Djordjevic. All. Vasovic.



Arbitri:



NOTE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA