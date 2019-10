Pallavolo, gli obiettivi di Consorzio, Vero Volley e Saugella: «Saremo impegnati verso il futuro» - VIDEO VIDEO - Il Consorzio Vero Volley ha presentato le squadre per la stagione 2019-20. La presidente Alessandra Marzari, presidente del Consorzio, declina gli obiettivi per Vero Volley (Superlega) e Saugella Monza (A1 femminile). E ha ricordato l’allenatore Miguel Angel Falasca.

Il Consorzio Vero Volley ha presentato le squadre per la stagione 2019-20. La presidente Alessandra Marzari, presidente del Consorzio, aprendo la giornata nelle sale dell’Hotel de la Ville è ripartita dal momento più doloroso della scorsa stagione: la scomparsa improvvisa di Miguel Angel Falasca, stroncato da un malore a 46 anni, l’allenatore della Saugella Monza che aveva da poco festeggiato la vittoria della Challenge Cup. Come annunciato darà il nome a una scuola.

“L’anno scorso - ha evidenziato Marzari durante la presentazione delle due squadre - è stata un’annata ricca di soddisfazioni e di dolori. La sua foto ricorda una stagione che si è conclusa in modo tragico dopo la vittoria della Challenge Cup: Miguel Angel non deve finire nell’oblio, a lui sarà intitolata la nostra academy per gli allenatori. Nel momento in cui c’è stato da essere felici o tristi, il Consorzio ha dimostrato di essere unito, sempre. Abbiamo iniziato questa stagione con grande forza e stiamo ridefinendo la riorganizzazione digitale e manageriale, sempre più parte integrante della nostra struttura. Sul lato sportivo, invece, quest’anno abbiamo due squadre che mi piacciono moltissimo, intelligenti e con giocatori scelti non a caso: abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande stagione, ancora migliore di quelle passate”.

E poi: “ Il mondo del Consorzio sta cambiando: stiamo pensando ad una sorta di hub, con tutte le attività che stiamo portando avanti oltre alla pallavolo. Rimane sempre però il Consorzio, con il volley al centro di tutto, tra squadre giovanili e prime squadre. È un anno in cui saremo molto impegnati verso il futuro, sia dal punto di vista sportivo che manageriale. Un ringraziamento speciale va come sempre ai nostri sponsor, quelli che ci sostengono da anni e i nuovi. Gli obiettivi delle prime squadre quest’anno sono davvero ambiziosi: un posto in Champions League per la squadra femminile e un quinto posto per quella maschile. È un’annata sfidante, e noi abbiamo ancora tanto da fare. Ma questo è il primo anno in cui si è iniziato a pensare in modo strategico, e questo è fondamentale. Grazie a tutti voi. Sarà una stagione straordinaria, ne sono sicura”.

Pallavolo Consorzio Vero Volley Saugella Monza presentazione squadre

Quasi totalmente rinnovato, il roster della Saugella è stato costruito partendo dalle conferme del capitano, Serena Ortolani, e delle giovani ma già esperte Hanna Orthmann, Edina Begic (ora fuori per infortunio) e Ilaria Bonvicini. L’obiettivo del tecnico Massimo Dagioni è di insediare le prime tre piazze della graduatoria. Per questo in estate sono arrivati gli innesti di Skorupa e Di Iulio in cabina di regia, Danesi, Heyrman e Squarcini al centro, Meijners e Mariana in attacco e Obossa e Parrocchiale, come opposto e libero.

“La squadra dovrà lavorare per gli obiettivi ma anche sognare - le parole di Massimo Dagioni - I sogni devono abbracciare anche una sfera emotiva per coltivare ambizioni durante il cammino. Abbiamo una manifestazione europea da disputare molto competitiva, un Coppa CEV che sembra una piccola Champions League e dove dovremo avere grande determinazione e spirito di gruppo per cercare di arrivare fino in fondo”.

Pallavolo Consorzio Vero Volley Saugella Monza presentazione squadre

La nuova stagione del Vero Volley è la sesta consecutiva per la prima squadra maschile nel campionato di Superlega Credem Banca. Gli obiettivi del team del confermato Fabio Soli, alla seconda esperienza di fila sulla panchina monzese, sono di confermare la partecipazione alla Coppa Italia e ai play off scudetto, cercando di migliorare l’ottavo posto raggiunto nell’ultima regular season e di superare il settimo posto della stagione 2016-2017.

Nel roster è arrivato l’opposto polacco Kurek, MVP dell’ultimo Mondiale, che in diagonale troverà il palleggiatore Orduna. Al centro, al capitano Beretta e al confermato Yosifov, si è aggiunto Galassi. Nel reparto degli schiacciatori è rimasto Dzavoronok, affiancanto dai giovani (ma esperti) Louati e Sedlacek. Il nuovo libero è Goi con Federici, in campo con Calligaro al palleggio, Dimitrov tra i centrali, Capelli tra gli schiacciatori, Buchegger come opposto.

“Gli obiettivi sono sfidanti - ha spiegato il tecnico della Vero Volley, Fabio Soli - Migliorare la posizione dello scorso anno, impegnandoci in modo superiore per riuscirci. Dovremo essere bravi a riportare sul campo quello che la società ci ha chiesto. Lavorare di squadra con entusiasmo e coesione per migliorarci e provare a superare i nostri limiti”.

Pallavolo Consorzio Vero Volley Saugella Monza presentazione nuove maglie gara indossate da Beretta, Goi, Parrocchiale, Ortolani

Presenti anche le istituzioni. “Sono qui da tifoso più che da primo cittadino - ha spiegato il sindaco di Monza, Dario Allevi - Le emozioni che ho vissuto insieme al Vero Volley con la Challenge Cup 2019 vinta dalle ragazze ma anche quelle drammatiche della scomparsa di Falasca, hanno rafforzato ancor di più il legame con questa realtà. Le premesse per centrare grandi obiettivi ci sono”.

“Auguriamo a queste due formazioni che rappresentano questa città in Italia e in Europa una annata sportiva ricca di soddisfazioni - ha concluso Andrea Arbizzoni - Monza ormai è davvero la capitale del volley italiano, e non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA