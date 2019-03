Pallavolo, finale di Challenge Cup: il Vero Volley Monza si ferma in Russia, Belgorod festeggia Il Vero Volley Monza ha ceduto la gara di ritorno della finale di Challenge Cup al Belgorod e sono stati i russi, in casa, a sollevare il trofeo della terza manifestazione continentale.

La grande prova dell’andata non è bastata: il Vero Volley Monza ha ceduto la gara di ritorno della finale di Challenge Cup al Belgorod e sono stati i russi, in casa, a sollevare il trofeo della terza manifestazione continentale. Prova d’orgoglio nel primo set, finale di 3-0 con parziali di 27-25 e doppio 25-19 in un’ora e 24 minuti di gioco di fronte a 5mila spettatori.

Miglior giocatore il russo Zemchenok, tra i monzesi in evidenza Ghafour e Marco Rizzo in ricezione.

“Torniamo a casa con aspetti positivi e alcuni meno - ha commentato l’allenatore Fabio Soli - Loro oggi hanno giocato meglio di noi, mettendoci pressione nella fase break. Abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni per vincere una partita che non era mostruosamente al di fuori delle nostre possibilità. Ci sono state alcune cose buone che avevamo messo in scena anche all’andata, come il muro-difesa, mentre altre, come alcune situazioni in attacco e in ricezione, non hanno funzionato al massimo. Resta un grande cammino, impreziosito dalla vittoria di Lisbona nel ritorno di semifinale oltre ad una gara di andata in cui i nostri giovani schiacciatori hanno fatto una partita stellare. Tante cose ci rimangono nel cuore. Dovremo essere bravi a ripartire da queste già da domenica nella prima sfida contro Perugia”.

Il capitano Thomas Beretta: “Stasera ci è mancato un po’ tutto. Loro sono partiti per voler vincere questa partita mentre noi, purtroppo, non tanto. Il primo set è stato l’unico in cui abbiamo reagito dopo lo svantaggio, riuscendo a strappare i vantaggi, poi invece si è spento qualcosa. Merito a loro per aver portato a casa la coppa: noi ci credevamo ma non abbastanza”.

