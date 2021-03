Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo: due membri dello staff positivi e in isolamento, Saugella regolarmente in campo per i playoff Avvicinamento ai playoff con suspence per la Saugella Monza di rientro dalla Turchia dove ha vinto la finale di Cev Cup: due membri dello staff sono risultati positivi, il tampone molecolare ha escluso conseguenze per la squadra che sarà regolarmente in campo lunedì contro Chieri per gara 1 dei quarti di finale.

Avvicinamento ai playoff con suspence per la Saugella Monza di rientro dalla Turchia dove ha vinto la finale di Cev Cup. Venerdì il gruppo squadra si è sottoposto a tampone antigenico di controllo in vista della ripresa dell’attività per la preparazione ai quarti di finale con Chieri e due membri dello staff sono risultati positivi.

Attività sportiva sospesa, gruppo squadra in isolamento e, sabato 27 marzo, tampone molecolare Covid 19 per tutti. Il secondo test ha confermato la positività dei due membri dello staff, rimasti dunque in isolamento, e ha confermato la negatività di tutti gli altri componenti, giocatrici e staff, del gruppo squadra.

“Come previsto dal protocollo, gli allenamenti sono ripresi nella giornata di oggi (domenica, ndr) per tutti gli altri membri della squadra e la gara in programma domani si svolgerà regolarmente”, si legge in una nota.

