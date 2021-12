Pallavolo: dopo Monza-Trento, rinviata tutta l’ultima di ritorno di Serie A; in Coppa Italia c’è Chieri per i quarti La partita di campionato in programma domenica 26 dicembre tra Vero Volley Monza e Delta Despar Trentino era già stata rinviata per positività al covid tra le avversarie, ora è stata sospesa tutta l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A femminile di pallavolo. Nei quarti di Coppa Italia per Monza c’è Chieri.

La partita di campionato in programma domenica 26 dicembre tra Vero Volley Monza e Delta Despar Trentino era già stata rinviata, ora è stata sospesa tutta l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A femminile di pallavolo per decisione della Lega.

La scelta per la partita delle atlete di Monza è arrivata dopo che sono stati rilevati cinque casi di positività al Covid-19 tra le fila della squadra trentina. La data del recupero della gara verrà comunicata. I tifosi in possesso del biglietto potranno utilizzarlo quando verrà stabilito il recupero (oppure chiedere info a [email protected] ).

Visto il rinvio previsto per cinque partite su sette, e la necessità di giocarle in contemporanea per determinare la griglia per la Coppa Italia, il consiglio di Lega ha deciso per il rinvio. Dalla classifica avulsa Monza quindi ha pescato Chieri per i quarti di finale in programma per il 30 dicembre.

Le finali sono previste per il 5 e 6 gennaio a Roma e il rinvio della giornata di domenica è anche un modo per tutelare l’evento.

Intanto Monza ha piazzato il bis in CEV Champions League battendo le finlandesi di Salo per 3-0 (dopo le francesi di Mulhouse). Tornerà in campo in Europa contro Mulhouse, in Francia, il 19 gennaio 2022.

