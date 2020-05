Pallavolo, Alessia Orro è la nuova palleggiatrice della Saugella Monza: «Una grande opportunità» La Saugella Monza ha annunciato la prima novità nel roster: è la palleggiatrice Alessia Orro, sarda classe ’98. Guiderà la cabina di regia: «Sono felicissima, una grande opportunità».

Dopo coach Marco Gaspari, la Saugella Monza ha annunciato la prima novità nel roster: è la palleggiatrice Alessia Orro, sarda classe ’98, cresciuta nel Club Italia e reduce da tre importanti stagioni a Busto Arsizio, dove ha vinto la CEV Cup 2019. È pronta a vestire la maglia rosablù della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley per le prossime due stagioni.

«Sono felicissima di arrivare a Monza - ha dichiarato - Mi è stata data una grande opportunità e di questo sono orgogliosa. Spero che riusciremo a centrare grandi imprese e sono certa che mi troverò benissimo. È da tempo che apprezzo il Consorzio Vero Volley come realtà e la Saugella Monza come squadra. C’è un progetto importante alla base, con un clima sereno ed uno staff e delle compagne di livello: un insieme che mi rende felice di aver fatto questa scelta. Mi aspetto un gruppo forte sia in campo che a livello di carattere, che faccia del servizio e del muro le sue armi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Saluto i tifosi e gli appassionati, sperando di vederli appena possibile al palazzetto».

