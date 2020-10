Pallavolo: a Monza derby per il Vero Volley, stop forzato per la Saugella Vero Volley in campo, Saugella in vacanza forzata nel weekend di serie A della pallavolo monzese. Sabato all’Arena di Monza derby con Allianz Milano. Rinviato il match delle ragazze con il Bisonte Firenze.

Vero Volley in campo, Saugella in vacanza forzata nel weekend di serie A della pallavolo monzese.

Sabato 3 ottobre esordio casalingo stagionale in SuperLega Credem Banca per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. E l’appuntamento è speciale. Alle 18 (diretta Rai Sport + HD), la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley scende in campo all’Arena di Monza per affrontare l’Allianz Milano nella seconda giornata di andata della stagione regolare.

Dopo la bella vittoria conquistata a Modena per 3-1, Beretta e compagni puntano a dare continuità al trend positivo di risultati che li vede sorridere, in gare ufficiali, da quattro gare consecutive (tre di Coppa Italia ed una di campionato).

«Per noi in questo momento esiste solo la partita di sabato. Vogliamo confermare il buon momento del gruppo sia dal punto di vista del gioco che dello spirito. Dovremo impegnarci parecchio perché Milano è una squadra di alto livello - spiega Fabio Soli - Rispetto alla gara di Coppa Italia giocata contro di loro cambia tutto, visto che non c’era nulla in palio ed eravamo entrambi già qualificati ai quarti di finale. Avremo poi di fronte una squadra fatta di grande individualità e ci sarà bisogno della nostra miglior pallavolo per poter competere alla pari contro i milanesi. Aver centrato la prima vittoria è stato importante. Ti fa pensare in maniera positiva sul sistema di gioco che stiamo sviluppando, regalandoti un feedback positivo sul lavoro fatto finora. Perseguire con risultati positivi confermerebbe tutto questo, oltre all’impegno dei giocatori che stanno mettendo in campo negli allenamenti».

Stop forzato invece per la Saugella che a inizio settimana ha ricevuto la comunicazione del rinvio a data da destinarsi del match con il Bisonte Firenze a causa del doppio incarico di Marco Mencarelli, allenatore della formazione di Firenze e allo stesso tempo commissario tecnico della Nazionale Under 17, impegnato nel campionato europeo di categoria.

«È una situazione credo senza precedenti - sottolinea subito Claudio Bonati, direttore sportivo del Consorzio Vero Volley - Siamo stati avvisati a una sola settimana dalla partita in programma dello spostamento di una gara che è immotivato e intempestivo. La ragione è che la selezione giovanile nazionale sarà impegnata dal 1 al 9 ottobre in Montenegro per il campionato Europeo di categoria, ma questo era già noto da tempo. La società di Firenze, poi, non poteva non essere a conoscenza della situazione di Mencarelli al momento della stipula del contratto, di fatto accettando anche la possibilità di un’eventuale assenza del tecnico per una concomitanza con le gare della selezione azzurra. Inoltre, dato che la Lega ha ufficializzato i calendari a metà agosto, avallati anche dalla Federazione, è incredibile come il problema sia stato affrontato soltanto adesso, tra l’altro proprio con una delibera del Presidente della Federvolley. Una presa di posizione che non credo abbia precedenti ma che, invece, ne crea uno importante. Infatti, non è accettabile che l’interesse di una società possa diventare così importante da condizionare lo svolgimento di una giornata programmata. Un fatto che ci causerà anche non poche problematiche per trovare una data alternativa nella quale giocare, considerati pure gli innumerevoli impegni infrasettimanali di una stagione molto compressa».

Le ragazze di Marco Gaspari si sono allenate e si godranno uno raro weekend libero per riprendere il lavoro lunedì mattina, primo giorno di allenamento di una settimana che le vedrà in campo mercoledì pomeriggio per un altro allenamento congiunto, questa volta a Monza con Brescia (il primo si è giocato giovedì 1 ottobre, ed è stato vinto dalle bresciane per 3-1), e sabato sera, alle 20, contro la Igor Gorgonzola Novara, per la quarta giornata di andata del campionato, sul mondoflex di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA