Pallacanestro Aurora Desio in lutto per la morte di Teresa Antonucci, moglie dell’ex coach Bernardi Ex giocatrice del Caserta era la moglie di Virginio Bernardi, l’allenatore che aveva portato la Filanto Desio in serie A, e madre di Paolo, che ha giocato a Desio nelle under. Il presidente Papaianni: «Mancherà il tuo sorriso»

La Pallacanestro Aurora Desio è in lutto per la scomparsa di Teresa Antonucci, ex giocatrice del Caserta, moglie di Virginio Bernardi, l’allenatore che aveva portato la Filanto Desio in serie A, e madre di Paolo, che ha giocato a Desio nelle under. La società, si legge in un post Facebook: «Si stringe al dolore di Virginio, Paolo e Francesca Bernardi».

Non manca un ricordo del presidente Ivan Papaianni: «Esprimo tutto il mio dispiacere ed il mio dolore in questa circostanza. Con Teresa abbiamo vissuto dei momenti bellissimi negli anni passati, dalle Finali Nazionali al Trofeo Lombardia; è sempre stata una persona legata all’Aurora e ci mancherà tantissimo. Mancherà soprattutto la sua presenza ed il suo sorriso, ci è sempre stata vicino per un consiglio ed un conforto». La società ha espresso le sue più sincere condoglianze ai familiari.

