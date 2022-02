Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Olimpiadi, prima medaglia dal pattinaggio: nello staff della nazionale l’osteopata lissonese Luca Arosio Francesca Lollobrigida, pronipote dell’attrice Gina, ha conquistato l’argento sui 3mila metri. Il fisioterapista brianzolo, insieme a un collega, si occupa degli atleti in gara

È arrivata la prima medaglia alle Olimpiadi di Pechino per l’Italia e profuma anche di Brianza. È d’argento e l’ha vinta Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina Lollobrigida nel pattinaggio su ghiaccio di velocità sui 3 mila metri.

Luca arosio e Gabriele Zazzarini

(Foto by Alessandra Sala)

Nello staff della nazionale di pattinaggio c’è anche Luca Arosio, fisioterapista e osteopata. «Questa convocazione è stata una sorpresa, non capita che la stessa persona, nello staff, sia convocata più volte- ha commenta Luca parlando con “il Cittadino” prima della sua partenza- però per la prima volta sarò nel team con la qualifica di osteopata, sarò con il mio collega storico Gabriele Zazzarini. Rispetto alle altre volte questa è sicuramente particolare e strana, in tempi di pandemia partecipare a un evento così globale rende tutto diverso».

