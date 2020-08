Muggiò, Nizzolo concede il bis in Bretagna: dopo il campionato italiano vince anche quello europeo Volata vincente sul francese Demare, Giacomo Nizzolo si è portato a casa, dopo la maglia tricolore, anche quella da campione europeo, vincendo al fotofinish sul grane favorito della vigilia

Ha appena vinto, per la seconda volta in carriera, il campionato italiano su strada di ciclismo. Ma la maglia tricolore quest’anno probabilmente non la metterà. Sarà sostituita da quella di campione europeo che si è guadagnato sul traguardo di Plouay, in Bretagna, mercoledì 26 agosto.

Con una volata imperiosa ha messo in fila il francese Demare, sul quale erano puntate le speranze della squadra di casa, ma anche Ackerman e Van der Poel.

La squadra italiana, sotto la guida di Davide Cassani, ha controllato la corsa restando sempre in prima linea nei momenti cruciali della competizione. Nizzolo così ha potuto affrontare la volata decisiva con la squadra a supporto, in particolare Ballerini e salire sul podio con la medaglia d’oro ascoltando l’inno di Mameli

