Motori: in attesa del Rally, Roda-Rovera-Fuoco sono Campioni Italiani Gran Turismo Endurance a Monza Un weekend di gare decisive per i titoli all’Autodromo Nazionale Monza prima dell’ultimo appuntamento motoristico dell’anno, l’ACI Rally Monza dal 4 al 6 dicembre.

Monza consegna il titolo di Campioni Italiani Gran Turismo Endurance 2020 a Giorgio Roda, Alessio Rovera e Antonio Fuoco, equipaggio della Ferrari 488 GT3 #71 di AF Corse. Prima della 3 ore monzese di domenica, i giochi per il titolo erano aperti, con Stefano Comandini e Marius Zug su BMW M6 GT3 in testa nella classifica ma con solo una manciata di punti sugli altri contendenti. L’equipaggio di BMW Team Italia, con Jesse Krohn, ha dovuto abbandonare ogni speranza di vittoria per un contatto in gara con l’Audi R8 di Mattia Drudi, Riccardo Agostini e Daniel Mancinelli e la conseguente uscita di pista nella ghiaia della parabolica che ha causato il rientro ai box nella terza ora.

L’incidente ha avuto conseguenze non solo sul risultato della gara ma anche su quello del campionato assegnando 5 secondi di penalità al trio di Audi Sport Italia che, nonostante sia arrivato primo sulla linea del traguardo, scivola secondo in classifica consegnando la corona d’alloro a Roda, Rovera e Fuoco. Terzi a podio Danny Kroes, Frederik Chandorff e Tuomas Tujula sulla Lamborghini Huracan GT3 Evo di Vincenzo Sospiri Racing.

Gli altri titoli italiani del Gran Turismo Endurance sono andati per la classe GT3 PRO-AM a Hudspeth-Michelotto-Greco su Ferrari 488 di Easy Race, per la classe GT4 PRO-AM a Gnemmi-De Castro-Pera su Porsche Cayman di Ebimotors e per la GT4 AM a Luca Magnoni su Mercedes AMG GT4 di Nova Race.

Simone Iaquinta è il vincitore del campionato Porsche Carrera Cup Italia 2020. Il titolo è arrivato solo con l’ultima gara della stagione perché il pilota della Ghinzani Arco Motorsport è dovuto rientrare ai box nella prima prova del weekend per una foratura, lasciando così spazio ai suoi avversari. Il podio di gara-1 è infatti composto dal lesmese David Fumanelli, Gianmarco Quaresmini e Riccardo Pera. In gara-2 il neo campione è arrivato secondo dopo una rimonta dalla sedicesima piazza in griglia, dietro a Aldo Festante. David Fumanelli chiude invece al terzo posto.

