Il Monza in azione, per la B arriva Daniel Maldini?

Monza, voci su Daniel Maldini per la B. E Matri si allena con la squadra Mentre Alessandro Matri, ex di Milan e Juve, si sta allenando con la squadra, rimbalzano voci su un possibile arrivo di Daniel Maldini a Monza in serie B

Per ora si tratterebbe solo di un’ipotesi ma sulla strada di Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, due giocatori che hanno alzato la Coppa dei campioni in maglia Milan, potrebbe approdare al Monza nella prossima stagione di B.

Una semplice voce che è stata rilanciata dal sito seriebnews.com anche se le condizioni per mandare in porto la trattativa sembrano esserci tutte: il legame di Galliani con il Milan ma anche la possibilità per il giovane Maldini di mettersi alla prova in serie B per maturare l’esperienza necessaria ad affrontare evntualmente palcoscenici più prestigiosi.

Al di là dei rumor sulla campagna acquisti biancorossa di certo c’è che in questi giorni si sta allenando con la squadra Alessandro Matri, 36 anni, ex di molte squadre di A tra cui anche Milan e Juve. Ha rotto con il Brescia e sta cercando una squadra, che comunque non dovrebbe essere il Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA