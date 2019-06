Monza-Resegone 2019: vince l’Atletica Desio in 3:08:54 secondi È dell’Atletica Desio il miglior tempo della Monza-Resegone 2019, la classica brianzola disputata dall’arengario nella serata di sabato 22 giugno. Miglior tempo per squadre miste alla Fò di Pe di Valbrembo, la migliore squadra femminile è la Me.Pa. Assicurazioni Ladies.

Ha impiegato 3:08:54 secondi la squadra dell’Atletica Desio per vincere l’edizione 2019 della Monza-Resegone, la superclassica del podismo nell’estate brianzola. Dopo la partenza dall’arengario monzese, sono stati i tre atleti della società desiana a raggiunge la Capanna Monza nel tempo più breve e in notturna, festeggiando un bel bis. Per le squadre miste il tempo migliore è quello della Fò di Pe di Valbrembo con 3:45:06, mentre i 42 chilometri sono stati percorsi in 3:57:56 dalla squadra tutta femminile Me.Pa. Assicurazioni Ladies.

La corsa disputata nella serata di sabato 22 giugno ha raccolto alla partenza il consueto bagno di folla. La maratona notturna che si è conclusa nella mattina di sabato 23 ha visto la partecipazione di 786 atleti suddivisi in 262 squadre, sotto l’organizzazione della Sam, la Società alpinisti monzesi con il supporto del Monza Marathon Team. I tempi ufficiali di arrivo saranno diffusi martedì 25 giugno, mentre venerdì si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione dalle 21 alla Candy Arena di Monza in viale Stucchi: trofei e premi speciali, offerti dalle istituzioni patrocinanti, dagli sponsor e dall’organizzazione, per premiare le migliori performance delle squadre.

Monza Resegone 2019: l’inno nazionale

Monza Resegone 2019: il pubblico alla partenza

Monza Resegone 2019: la migliore squadra femminile

Monza Resegone 2019: la migliore squadra mista

