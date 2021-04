Monza: Perugia ferma la corsa della Vero Volley nella Superlega di pallavolo Perugia in gara 3 di semifinale ferma la Vero Volley di Monza che guadagna però un posto in Europa nella prossima Cev cup.

Si ferma a Perugia la stagione sportiva della Vero Volley Monza, nel giorno di Pasqua: in gara 3 delle semifinali del campionato di Superlega Credem Banca 2020-2021 la Sir Safety sconfigge per la terza volta i monzesi e passa al turno successivo. “Per Monza, nonostante l’amarezza per non essere riuscita a raggiungere gara 4 - ha scritto al società monzese - c’è la consapevolezza di aver fatto un grande cammino e un’annata sportiva da record, che vale sicuramente un posto in Europa, come minimo la Cev Cup, seconda manifestazione in ordine di importanza, la prossima stagione”.

«Perugia è una squadra fortissima - ha detto Santiago Orduna, palleggiatore della Vero Volley - Noi ci siamo guadagnati con fatica e sudore il quarto posto, battendo nei Quarti di Finale Vibo Valentia, e sicuramente meritavamo di essere qua in Semifinale. Cosa ci è mancato? Direi che stasera siamo stati altalenanti. Abbiamo faticato nei momenti in cui potevamo strappare, anche se credo che quello che ci ha un po’ buttato giù è stato il terzo set perso ai vantaggi in casa in gara 2. Quella poteva essere la chance di riaprire tutto, ed avendola persa abbiamo fatto fatica a rialzarci mentalmente».

E poi: «Anche oggi, quando abbiamo giocato come sappiamo, li abbiamo ripresi sempre, ma non c’è stato quello spirito e quella determinazione che abbiamo messo nelle altre sfide della Serie. Se volevamo allungarla dovevamo approcciare il match in modo diverso, ma alla fine questo non toglie il nostro cammino straordinario. Siamo stati bravi noi, la società, il nostro allenatore e tutto lo staff a fare questo splendido campionato: la sconfitta di oggi non cancella tutte le cose eccellenti che abbiamo fatto insieme».

Sir Safety Conad Perugia - Vero Volley Monza 3-0

(25-19, 25-21, 25-21)

Sir Safety Conad Perugia: Travica 4, Leon Venero 19, Russo 6, Muzaj 3, Plotnytskyi 10, Solé 15, Zimmermann 0, Ricci 0, Colaci (L), Piccinelli (L), Ter Horst 7. N.E. Atanasijevic, Vernon-Evans, Sossenheimer. All. Heynen

Vero Volley Monza: Orduna 1, Lanza 14, Beretta 3, Lagumdzija 14, Dzavoronok 3, Holt 7, Brunetti (L), Poreba 0, Ramirez Pita 2, Davyskiba 1, Federici (L), Calligaro 0, Galassi 3. N.E. Falgari. All. Ambrosio.

