Monza: le cheerleader tornano in gara, doppio oro nelle gare di Verona Primo gradino del podio per due coppie di ragazze di Monza Cheer nei campionati nazionali di Verona: sono Arianna Marchesi e Gaia Calcinaghi, Sofia Nava e Ludovica De Lucia.

Piccole Cheerleader crescono. Alla prima uscita dopo il lungo periodo di fermo delle gare due coppie della Monza Cheer, la scuola di Cheerleading del capoluogo brianteo, hanno conquistato il gradino più alto del podio ai Ficec Nationals 2021 che si sono svolti allo stadio Bentegodi di Verona. Arianna Marchesi, 10 anni, di Bernareggio e Gaia Calcinaghi, 11 anni di Monza, sono state le più brave nella categoria Double Youth Free Style Pom mentre le monzesi Sofia Nava, 16 anni, e Ludovica De Lucia, 17 anni, hanno dominato nel Double Junior Free Style Pom.

Le cheer

(Foto by Annamaria Colombo)

«È stata una ripresa d’oro in tutti i sensi - commenta soddisfatta la coach Pamela Casiraghi - noi non ci siamo mai perse d’animo nemmeno nei momenti più duri del lockdown. Quando le normative non ci permettevano di accedere alla nostra palestra di via Pesa del Lino abbiamo svolto lezioni da remoto. Per le più piccole sono state un divertimento e un modo per stare sempre in contatto con la scuola mentre per le agoniste sono state dei veri e propri allenamenti. Speriamo di essere ritornati alla normalità. Le ragazze sono contente e motivate».

Un altro importante appuntamento attende la Monza Cheer. Sabato 19 e domenica 20 giugno oltre cinquanta atlete della scuola parteciperanno alla competizione Csen – Settore nazionale cheerleading, riconosciuta dal Coni, a Cervia.

