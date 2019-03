Monza, l’Astro Roller Skating incanta ai Campionati italiani di pattinaggio artistico di Firenze Astro Roller Skating pigliatutto ai Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alle specialità dei gruppi spettacolo e precision che si sono disputati al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Astro Roller Skating pigliatutto ai Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alle specialità dei gruppi spettacolo e precision che si sono disputati al Nelson Mandela Forum di Firenze. Netto il trionfo delle atlete più giovani del Monza Precision Team Junior con uno spettacolare disco ispirato al musical “The Greatest Showman” che ha ottenuto il punteggio finale di 41,49. Per la valutazione del “pezzo” è stato applicato, per la prima volta in un campionato italiano, il sistema RollArt che valuta la performance dell’atleta, o del gruppo, come in questo caso, elemento per elemento, dando una valutazione singola ad ogni difficoltà. La giuria si è così divisa in due diversi gruppi: il pannello “tecnico” e il pannello giudicante.

Successivamente il gradino più alto del podio è andato al Monza Precision Team seniores che ha presentato un programma intitolato “The Myth of Isolde“,ispirato al personaggio di Isotta, esercizio che ha ottenuto un punteggio di 30,19. All’Astro Skating è stata, inoltre, assegnata la Coppa Fisr, il trofeo destinato alle società che hanno ottenuto il maggior numero di punti del Campionato. Il Mandela Forum ha visto pattinare circa 3000 atleti provenienti da tutta Italia. Un evento di grande portata che ha delineato con l’assegnazione delle medaglie anche le delegazioni che parteciperanno ai prossimi Campionati Europei di Reggio Emilia e ai Mondiali di Barcellona. All’evento ha partecipato anche un’altra squadra monzese il gruppo sincro junior Roll’fire dello Skating club che ha ottenuto il quarto posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA