Monza: la Saugella torna alla Candy Arena, sfida di santo Stefano con Firenze Concluso X Factor, la Saugella si riprende la sua Candy Arena: giovedì 26 dicembre la sfida a Monza contro Firenze. Ingresso a tariffa speciale: solo 2 euro.

l miglior regalo sotto l’albero di Natale? Per i tifosi di Vero Volley e Saugella Monza, con probabilità, il ritorno della pallavolo alla Candy Arena. L’arena monzese riapre al volley – dopo l’intermezzo autunnale, quando l’impianto di viale Stucchi era occupato dalla produzione del talent show “X Factor” – giovedì 26 dicembre con il “X-Mas Match” delle ore 17.

Sotto i riflettori Saugella Monza e Il Bisonte Firenze, ultimo turno d’andata di Serie A1 femminile. Per l’occasione l’ingresso sarà unico con il biglietto alla tariffa speciale di 2 euro per tutti gli appassionati di schiacciate. In campo Serena Ortolani e compagne – reduci dalla vittoria in tre set, lo scorso weekend, sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia –, attualmente seste in classifica, cercheranno una vittoria da punteggio pieno per migliorare la posizione in graduatoria. Prima della breve pausa del campionato, che tornerà il 15 gennaio 2020 con Saugella-Conegliano.

«Arriva Firenze, squadra talentuosa con giocatrici giovani, ma di grande qualità – dice Massimo Dagioni, coach della Saugella –. Noi siamo in un buon periodo sia di risultati sia di gioco. Vogliamo continuare su questa strada». Sugli spalti della Candy Arena e al centro del campo di gioco, quindi, uno spettacolo sportivo e non solo. Il ritorno a Monza della Saugella (il Vero Volley di Superlega maschile, invece, debutterà in “casa” il 16 gennaio ospitando l’Itas Trentino) sarà arricchito da diverse attività di contorno. Su tutte l’animazione dedicata a firma di “Charlie e la fabbrica di cioccolato”, spettacolo teatrale – basato sull’omonimo volume di Roald Dahl, da cui è stato tratto il successo hollywoodiano “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” – in scena fino al 9 febbraio alla Fabbrica del Vapore di Milano. Lo spettacolo, in qualità di “match sponsor” della partita di Santo Stefano, porterà al campo dunque un’animazione densa di divertimento e colpi di scena.

L’impianto monzese tornerà inoltre a proporre diversi servizi dedicati al pubblico. Dall’esclusiva “Cloud” interna per la condivisione di materiali alle iniziative quali “Giocami ancora”.

