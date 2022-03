Monza: gli applausi di BrianzAcque per i campioni (sostenibili) del Vero Volley europeo Anche BrianzAcque applaude alla vittoria in Coppa Cev del Vero Volley di Monza: la società è partner della squadra che si prepara ad affrontare i quarti di finale di SuperLega.

«Orgogliosi di essere al fianco del Vero Volley sul tetto d’Europa»: sono le parole con il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, la società pubblica che gestisce il sistema idrico in provincia, ha salutato la vittoria del Vero Volley in coppa Cev, in attesa delle finali della SuperLega italiana. BrianzAcque è partner della società Vero Volley, i cui atleti - in base a una convenzione improntata alla sostenibilità ambientale - durante gli allenamenti bevono abitualmente acqua di rete a chilometri zero in sostituzione di quella imbottigliata in contenitori di plastica usa e getta. «Ci congratuliamo e ci uniamo alla gioia di giocatori, staff e tifosi nel celebrare questa straordinaria vittoria europea auspicando futuri e nuove affermazione» ha aggiunto Boerci

