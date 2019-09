Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Caposquadra Frecce Tricolore durante il sopralluogo in vista del gran premio d Italia (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: assaggio di Gp d’Italia 2019 con le prove delle Frecce tricolori - FOTO FOTO - A Monza è già tempo di Gp d’Italia grazie alla prima prova delle Frecce tricolori: lunedì il caposquadra ha sorvolato l’autodromo in vista dell’esibizione che tradizionalmente introduce la gara della domenica. Il Cittadino l’ha immortalato nel passaggio sulla Villa reale.

Il boato inconfondibile ha spezzato il tran tran di un lunedì (per molti) di rientro al lavoro intorno alle 13: a Monza è già tempo di Gp d’Italia. Il fatidico weekend di settembre si avvicina e la città è entrata in clima grazie alle Frecce tricolori, anzi a una “Freccia” che lunedì 2 settembre con il caposquadra ha sorvolato l’autodromo per una prima prova dell’esibizione che tradizionalmente introduce la gara della domenica.

GUARDA LE FOTO DELLA PROVA DELLA “FRECCIA” TRICOLORE

L’appuntamento col Gp è per l’8 settembre, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica è solita sorvolare il circuito nei minuti dell’Inno nazionale riscuotendo sempre molto successo fra il pubblico e i brianzoli che assistono al passaggio dalle loro abitazioni.

Le prove con diversi passaggi non sono naturalmente passate inosservate e sui social network si sono moltiplicati i video di chi da Monza e Brianza ha filmato la Freccia dalla strada o dai balconi. Il Cittadino l’ha immortalata nel passaggio sulla Villa reale. Più monzese di così.

