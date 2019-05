Macherio capitale del pattinaggio freestyle: in Brianza la Coppa Italia 20109 Dal 31 maggio al 2 giugno Macherio ospita la Coppa Italia 2019 “In memoria di Maurizio Codazzi” di pattinaggio freestyle con 34 società in arrivo da tutta la nazione.

Roller Macherio organizza la Coppa Italia 2019 “In memoria di Maurizio Codazzi” di pattinaggio freestyle e il paese si prepara ad accogliere centinaia di atleti. Importante manifestazione sportiva nazionale nel Comune di Macherio che, dal 31 maggio al 2 giugno, sarà pervaso da un’atmosfera di grande coinvolgimento nel segno di un evento che pone sotto i riflettori l’organizzazione del Roller Macherio e coinvolge Comune, Confcommercio, commercianti locali e tutta la cittadinanza.

Mentre i pattinatori si contenderanno i titoli delle diverse categorie, i commercianti offriranno professionalità ed ospitalità, un concorso vetrine a tema pattinaggio e la cittadinanza potrà prendere parte ad una pattinata amatoriale, “RollerMachè Tour”, per le vie del paese. All’evento di portata nazionale, patrocinato da Regione e Comune, cui si sono iscritti centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e da San Marino, si snoderà tra il palazzetto dello sport di viale Regina Margherita e la piazza del mercato. Le gare si aprono venerdì 31 maggio con la specialità Battle; sabato 1 giugno toccherà al Roller Cross e domenica 2 giugno sarà la volta dello Speed Slalom. Saranno 34 le società coinvolte.

«Non ci aspettavamo questi numeri- dichiara il presidente del Roller Macherio, sezione freestyle, Alessandro Brambilla- puntiamo a farlo diventare un trampolino di lancio per organizzare nel futuro il campionato italiano e far diventare Macherio tappa del mondiale. La nostra società è la seconda forza nazionale e si onora di avere due campioni del mondo, per noi è un orgoglio organizzare la Coppa Italia. Il pattinaggio è un movimento, Roller Macherio c’è, abbiamo forza e capacità». Tanti gli attori coinvolti nella promozione collaterale, a cominciare da Confcommercio (presente alla presentazione stampa, Giuliana Pezzini). «Abbiamo creduto subito a questa manifestazione- spiega il referente dei commercianti di Macherio, Pierangelo Sala- allestiremo le vetrine in tema da cui nasce un concorso che premia chi ha ottenuto più like (votazioni sulla pagina Facebook dell’iniziativa)».

Entusiasmo da parte di sindaco Mariarosa Redaelli e dell’assessore allo sport, Eleonora Gariboldi. Quest’ultima si è detta “orgogliosa che la manifestazione si tenga a Macherio”. «È un evento importante, Roller Macherio è fiore all’occhiello del paese ed è una manifestazione che coinvolgerà l’intera comunità esprimendo appieno il valore fondamentale dell’aggregazione» ha affermato Redaelli. La pattinata amatoriale “RollerMachè Tour” si terrà venerdì 31 maggio, dalle 20.30: saranno 4 giri delle vie del centro con ritrovo in via Italia. I primi 3 (maschi e femmine) saranno premiati da Confcommercio. Prevista una cerimonia di inaugurazione alla presenza di autorità locali e regionali: sabato 1 giugno, alle 11, in piazza del mercato. La Coppa Italia 2019 è ai nastri di partenza, le emozioni pure.

