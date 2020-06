Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: Agostoni, Bernocchi e Tre Valli Varesine diventano il Grande Trittico Lombardo. Si corre il 3 agosto Si correrà il 3 agosto il Grande Trittico Lombardo, la gara che riunirà Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Partenza a Legnano, passaggio a Lissone e arrivo a Varese. Cinque giorni dopo, l’8 agosto, si correrà la Milano-Sanremo

Il grande agosto del ciclismo italiano passa anche dalla Lombardia, in particolare dalla Brianza e dal Varesotto, anzi vivrà la sua seconda giornata di gare proponendo il 3 agosto la prima – e probabilmente unica – edizione del Grande Trittico Lombardo, che quest’anno riunirà in un unico evento Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi e Coppa Agostoni.

Il Grande Trittico cambia data rispetto all’ipotizzato 22 settembre e si colloca appena due giorni dopo la Strade Bianche, alla vigilia della Milano-Torino. Una scelta che piace agli organizzatori (A.Binda, Legnanese e Mobili Lissone) come ha confermato Renzo Oldani, il patron della società varesina: «Per prima cosa era fondamentale avere una data certa per la disputa della gara, visto che fino ad ora si continuava a fare ipotesi per un calendario tutto da riscrivere. E poi siamo contenti del 3 agosto anche perché la stagione sarà appena ricominciata, i corridori avranno bisogno e voglia di gareggiare e perché il Trittico anticiperà la prima della classiche monumento, la Milano-Sanremo dell’8 agosto».

Gli accordi tra organizzatori prevedono la partenza da Legnano (sede della Bernocchi), il passaggio da Lissone (sede della Agostoni), un transito da Saronno (che avrebbe dovuto ospitare il via della Tre Valli) e il gran finale a Varese con un circuito simile a quello utilizzato negli ultimi anni.

