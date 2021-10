Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Franco Cantù)

Arco le atlete junior e senior Bosco delle Querce a Verdello (Foto by Franco Cantù)

La Brianza agli Italiani di tiro con l’arco: Bosco delle Querce fa incetta di medaglie Nel Campionato italiano di tiro con l’arco organizzato a Verdello gli arcieri sevesini del Bosco delle Querce hanno chiuso con due medaglie d’oro e tre d’argento.

Importanti performance degli arcieri brianzoli, soprattutto di quelli tesserati alla società Bosco delle Querce di Seveso, nel Campionato italiano di tiro con l’arco organizzato dalla Compagnia Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni a Verdello nello stadio comunale Rino Gritti. Gli arcieri sevesini sono tornati in sede con un cospicuo bottino di medaglie: due d’oro e tre d’argento.

A inaugurare la serie è stato il giovane William Sioli che nella categoria Ragazzi, al suo esordio in un campionato italiano outdoor, ha vinto l’argento. Per nulla intimorito dalla presenza di atleti più esperti, ha raccolto 686 punti, suo record personale che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio. Non da meno sono state le ragazze Sabrina Sala (635 punti, suo secondo risultato di sempre), Michela Parinetti (604 punti record personale) e Greta Ormenese (569 punti record personale) che, dopo un serrato testa a testa con altre due squadre, sono riuscite ad aggiudicarsi l’argento di squadra.

Il trend estremamente positivo della società Bosco delle Querce è proseguito nella competizione per le categorie Junior e Senior nelle quali le atlete di Seveso hanno conquistato i titoli di campionesse italiane 2021.

Le Senior Tanya Giaccheri, Gaia Rota, Chiara Pavone e le Junior Camilla Bergna, Giorgia Rota e Beatrice Prandini con due gare sempre al comando hanno chiuso la competizione nazionale salendo sul gradino più alto del podio. Infine nella competizione con in palio il titolo assoluto la formazione sevesina con Tanya Giaccheri, Gaia Rota e Camilla Bergna ha vinto l’argento. Da segnalare inoltre il quarto posto della Giaccheri nella gara individuale.

“Con questi risultati tutti gli atleti del Bosco delle Querce hanno conquistato una medaglia a conferma che la forza sta nel gruppo anche in uno sport individuale come il tiro con l’arco”, commentano i dirigenti della società di Seveso.

A Verdello, sulle linee di tiro, erano presenti altri arcieri brianzoli. In particolare sono da evidenziare le prestazioni di Maria Carla Corti (Polisp.Besanese – Besana Brianza) che ha conquistato l’ottavo posto nella graduatoria finale di classe master, e di Alessio Mangerini (Arcieri del Sole - Solaro) settimo nella graduatoria di classe, arcieri categoria juniores. Infine dopo 216 frecce, la squadra juniores Arcieri del Sole con Alessio Mangerini, Lorenzo Dominici e Mattia Palmieri si è classificata al quinto posto e quella senior al decimo con gli arcieri Luca Alberti, Cristian Trolese, Fabio Capoferri.

