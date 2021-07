Il Tennis Club Nastro Verde di Giussano vice campione d’Italia over 65 Che traguardo per il Tennis Club Nastro Verde di Giussano: è vice cmapione d’Italia over 65.

Per il secondo anno di fila, il Tennis Club Nastro Verde di Giussano è vice campione d’Italia con la squadra che ha gareggiato nel campionato Fit categoria over 65. Un risultato prestigioso ma che imita quello ottenuto lo scorso anno. Infatti, nel 2020 a Torino, il Tc.Nastro Verde ha sfiorato la conquista del titolo italiano perdendo proprio in quell’occasione il doppio di spareggio nel campionato Over ’65. Quest’anno nella torrida arena del Circolo Tennis Canottieri Roma il team bianco-verde ha subito la stessa sorte perdendo lo spareggio definitivo proprio con i padroni di casa.

Questo il commento dell’avvocato Ettore Trezzi, dirigente della società e coordinatore dell’attività agonistica. «Nella poule scudetto, la squadra presentatasi a Roma è stata fortemente menomata dall’assenza dell’ex davisman Pietro Marzano, colpito nel marzo scorso dal Covid che non gli ha consentito di essere in condizioni per giocare. Con quest’ultimo in campo i doppi non avrebbero avuto storie. La nostra formazione purtroppo ha potuto contare unicamente su due giocatori di vertice: Piero Toci, ex prima categoria degli anni ’70, e Roberto Segre, uno dei più forti doppisti sulla piazza. Onore al merito comunque anche a Pirani, Giancola nonché a Novach e Cossali che hanno completato la pattuglia della nostra spedizione a Roma». Nella poule scudetto 2021 del Campionato Italiano Fit Over 65, disputata nella capitale, nella prima partita il Nastro Verde ha sconfitto per 3/0 i campioni uscenti del Garden di Novate; nella seconda giornata ha superato per 2/1 il T.C. Ulivi di Roma mentre nella terza giornata la formazione del Circolo Tennis Canottieri Roma ha sconfitto per 2/1 quella bianco-verde grazie alla vittoria nel doppio. «Proprio in questa, decisiva partita – conclude Trezzi - il nostro più forte giocatore Piero Toci pur vincendo il singolare in due set contro Benedetto Vellucci, si è infortunato alla fine del primo set del doppio e così abbiamo dovuto “accontentarci” anche quest’anno del posto d’onore».

