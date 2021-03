Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Orienteering in Lombardia

Il ritorno dell’orienteering in Brianza: a Triuggio grazie alla Polisportiva Besanese La Polisportiva Besanese ha organizzato, nei boschi di Triuggio, il primo appuntamento del calendario regionale di orienteering.

“Ritorna l’orienteering in Lombardia”. Lo dice con soddisfazione la sezione orienteering della Polisportiva besanese, che per domenica 7 marzo ha organizzato il primo appuntamento del calendario regionale tra Montemerlo e Canonica di Triuggio. La prova agonistica, prima di Trofeo Lombardia e Campionato regionale “middle”, si è svolta secondo tutte le limitazioni della normativa anti-Covid. Sono stati 145 gli atleti passati dal via.

Per la Polisportiva, ha scritto un resoconto della giornata l’atleta Andrea Migliore che ha rimarcato il “doppio sforzo” per la Besanese, “impegnata nel difficile incarico di organizzare una gara e portare a casa qualche titolo regionale”. In una delle categorie più prestigiose, l’elite femminile, ha vinto con la maglia bianco-rosso-blu Maria Chiara Crippa, seguita da Anna Caglio al secondo posto e da Federica Negri con un quarto piazzamento. Della scuderia besanese anche Matteo Mandelli, che nell’elite maschile ha ottenuto un settimo posto.

C’è poi stato il “dominio assoluto nelle categorie più giovani, dove Carlo Crippa e Chiara Magenes vincono nella 13/14 e Alessandro Sala e Silvia Di Stefano si impongono nella 15/16. Mostrano un bel potenziale per il futuro almeno sulle gare lombarde. Tra i master qualche passo indietro delle frecce migliori, ma arrivano comunque due successi: quello di Angelo Bozzola in M55 e di Daniela Frigerio di W65”.

