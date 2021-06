Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il bell’esempio di Boateng (Monza), lascia del cibo a due senzatetto: «Un piccolo gesto può fare una grande differenza» Il calciatore del Monza ha postato il video sul suo profilo Instagram corredandolo con un messaggio: «Non l’ho fatto perché mi diciate che sono una brava persona, bensì per dire che tutti possiamo avere buon cuore».

Si avvicina a due senzatetto, scambia con loro due parole e lascia un sacchetto con all’interno del cibo: un breve ma significativo video quello che il giocatore del Monza Kevin Prince Boateng ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Corredato da un messaggio: «Non l’ho postato perché mi diciate che sono una brava persona, bensì per dire che tutti possiamo avere buon cuore, che un piccolo gesto può fare una grande differenza, “be good be kind be grateful”, sii buono, sii gentile, sii grato».

